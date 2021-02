FHI: szczepionki AstraZeneca są skuteczne w walce z covid-19

W Norwegii pierwszą dawką szczepionki na koronawirusa zaszczepiło sponad 220 tys. osób (stan na 11.02) Feydzhet Shabanov - stock.adobe.com/Tylko do użytku redakcyjnego/standardowa

Jak informuje Instytut Zdrowia Publicznego w komunikacie z tego tygodnia, szczepionki AstraZeneca wykazują dobre działanie przeciwko wirusowi Sars-Cov-2. Jednak tylko w przypadku zaszczepionych w grupie wiekowej 18-65 lat.

AstraZeneca to trzecia zatwierdzona do użytku w Norwegii szczepionka przeciwko koronawirusowi. Instytut Zdrowia Publicznego informuje, że w 76 proc. przypadków wakcyna może zapewić odporność na covid-19 już po podaniu pierwszej dawki. FHI informuje także, że AstraZeneca wykazuje nieco mniejszą skuteczność niż dwie pozostałe szczepionki (Moderna i Pfizer/BioNTech), jednak nie oznacza to, że jest gorszą szczepionką.