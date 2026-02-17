Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Zdrowie

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla Polonii w Norwegii. Zadzwoń i porozmawiaj

Redakcja

17 lutego 2026 08:44

Kopiuj link
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla Polonii w Norwegii. Zadzwoń i porozmawiaj

Telefon wsparcia dla Polonii MojaNorwegia

Stowarzyszenie Vita Viator – Polskie Centrum Terapii i Rozwoju prowadzi w Norwegii telefon wsparcia skierowany do Polaków mieszkających na emigracji. Inicjatywa powstała z myślą o osobach, które przechodzą trudniejszy okres, doświadczają kryzysu lub po prostu potrzebują rozmowy w języku polskim.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Wylewki samopoziomujące i żywice epoksydowe.

Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi

Wyjazd z Polski do Norwegii. 13.02.2026 . 15.02.2026 z Norwegii do Polski

Ogłoszenia MojaNorwegia


Telefon działa pod nazwą "Porozmawiajmy" i oferuje nieodpłatne wsparcie psychologiczne, informacyjne oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Godziny działania

  • Poniedziałki, środy i piątki
  • 18:00–20:00
Numer telefonu: +47 621 20 230

Zależy nam, aby Polacy w Norwegii wiedzieli, że mają dostęp do rozmowy i profesjonalnego wsparcia w swoim języku. Wiele osób wciąż nie ma świadomości, że taka pomoc jest dostępna~Anna Matysiak, psycholog (HPR 1008967) i koordynatorka projektu.

Informacja przekazana przez Ambasadę RP w Oslo

O uruchomieniu telefonu poinformowała również Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo, która również opublikowała komunikat dotyczący startu telefonu zaufania prowadzonego przez Vita Viator.
Projekt realizowany jest pod kierownictwem Anny Matysiak we współpracy z Agnieszką Ździebłowską, pedagogiem specjalnym.

Inicjatywa utrzymywana ze składek

Stowarzyszenie finansuje funkcjonowanie linii dzięki składkom członkowskim, które przeznaczane są na koszty techniczne i utrzymanie numeru. Organizacja zachęca do rozpowszechniania informacji o telefonie, aby dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia.

Kontakt

Vita Viator – Polskie Centrum Terapii i Rozwoju
Telefon „Porozmawiajmy”: +47 621 20 230
Poniedziałek / Środa / Piątek: 18:00–20:00
Email: vita.viator.norge@gmail.com

Osoba do kontaktu: Anna Matysiak
Telefon: +47 452 18 476

Rejestracja organizacji: Brønnøysundregistrene (Virksomhetsopplysninger)
0
0
0
0
0
Twój polski terapeuta w Norwegii
Daria Worytko i Weronika Bauer - terapia indywidualna i dla par. Oslo lub online
reklama

Moja Norwegia poleca

Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo Stillas utleie As
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015 Sklep zielarski Danuta Bauza Troll Rental Polski Psychotraumatolog w Oslo Pedzik transport Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.