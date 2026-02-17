Bezpłatna pomoc psychologiczna dla Polonii w Norwegii. Zadzwoń i porozmawiaj

Telefon wsparcia dla Polonii MojaNorwegia

Stowarzyszenie Vita Viator – Polskie Centrum Terapii i Rozwoju prowadzi w Norwegii telefon wsparcia skierowany do Polaków mieszkających na emigracji. Inicjatywa powstała z myślą o osobach, które przechodzą trudniejszy okres, doświadczają kryzysu lub po prostu potrzebują rozmowy w języku polskim.

Telefon działa pod nazwą "Porozmawiajmy" i oferuje nieodpłatne wsparcie psychologiczne, informacyjne oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Godziny działania Poniedziałki, środy i piątki

18:00–20:00 Numer telefonu: +47 621 20 230 Numer telefonu:

Zależy nam, aby Polacy w Norwegii wiedzieli, że mają dostęp do rozmowy i profesjonalnego wsparcia w swoim języku. Wiele osób wciąż nie ma świadomości, że taka pomoc jest dostępna~Anna Matysiak, psycholog (HPR 1008967) i koordynatorka projektu.

Informacja przekazana przez Ambasadę RP w Oslo O uruchomieniu telefonu poinformowała również Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo, która również opublikowała komunikat dotyczący startu telefonu zaufania prowadzonego przez Vita Viator.

Projekt realizowany jest pod kierownictwem Anny Matysiak we współpracy z Agnieszką Ździebłowską, pedagogiem specjalnym.

Inicjatywa utrzymywana ze składek Stowarzyszenie finansuje funkcjonowanie linii dzięki składkom członkowskim, które przeznaczane są na koszty techniczne i utrzymanie numeru. Organizacja zachęca do rozpowszechniania informacji o telefonie, aby dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia.

Kontakt Vita Viator – Polskie Centrum Terapii i Rozwoju

