Bezpłatna pomoc psychologiczna dla Polonii w Norwegii. Zadzwoń i porozmawiaj
17 lutego 2026 08:44
Telefon wsparcia dla Polonii MojaNorwegia
Godziny działania
- Poniedziałki, środy i piątki
- 18:00–20:00
Zależy nam, aby Polacy w Norwegii wiedzieli, że mają dostęp do rozmowy i profesjonalnego wsparcia w swoim języku. Wiele osób wciąż nie ma świadomości, że taka pomoc jest dostępna
Informacja przekazana przez Ambasadę RP w Oslo
Inicjatywa utrzymywana ze składek
Kontakt
Telefon „Porozmawiajmy”: +47 621 20 230
Poniedziałek / Środa / Piątek: 18:00–20:00
Email: vita.viator.norge@gmail.com
Osoba do kontaktu: Anna Matysiak
Telefon: +47 452 18 476
Rejestracja organizacji: Brønnøysundregistrene (Virksomhetsopplysninger)
Raport Norwegia
