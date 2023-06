Grupa Love Dance Help zaprasza na kolejny charytatywny turniej piłkarski. Impreza odbędzie się 24 czerwca na obiekcie Vålerenga w Oslo (Intility Arena).

Mecze zostaną rozegrane w godzinach 11:00-19:00, zaś dochód z turnieju organizatorzy przeznaczą na zakup strojów piłkarski dla dzieci z polskich domów dziecka. Koszt zgłoszenia drużyny to 3 500 NOK. Chęć uczestnictwa w zawodach można wysyłać do 20 czerwca na adres mailowy lovedancehelp@gmail.com , w tytule wpisując „Turniej piłkarski” oraz nazwę drużyny.

W turnieju, który odbył się 30 października 2021 roku w Oslo, uczestniczyło łącznie 160 piłkarzy podzielonych na 10 zespołów.Źródło: Love Dance Help

Turniej będzie rozgrywany po 6 osób (5 w polu plus bramkarz), zaś każda drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników. Do wiadomości należy dołączyć również potwierdzenia wpłaty zgłoszeniowej. Love Dance Help przyjmuje wpłaty na konto stowarzyszenia (8601 69 39686) lub Vippsem na nr 132586. W tytule przelewu trzeba wpisać nazwę drużyny.