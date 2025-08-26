Wykład Jarosława Gibasa w Oslo: Czy naprawdę wiesz, z kim masz do czynienia?
26 sierpnia 2025 11:35
Jarosław Gibas Iris Velvære
W skrócie
- Wykład odbędzie się 11 października 2025 roku w Oslo.
- Tematem są toksyczne relacje z osobami z „mrocznej triady”.
- Wykład poprowadzi Jarosław Gibas, znany socjolog.
- Omówione zostaną techniki manipulacji i sposoby ochrony przed nimi.
- Organizatorem wydarzenia jest Iris Velvære.
Toksyczne relacje i mroczna triada – temat spotkania
Program wydarzenia
- Data: 11 października 2025
- Godzina wykładu: 11:00 – 12:00
- Sesja pytań i odpowiedzi: 12:00 – 12:30
- Miejsce: Sognsveien 220, 0863 Oslo Mapa Google
Koszt udziału
- do 8 września 2025 – kr 1444,-
- do 24 września 2025 – kr 1777,-
Czego dowiesz się podczas wykładu?
- Jak wcześnie rozpoznać, że jesteś w relacji z narcyzem – i co wtedy zrobić?
- Ile zdrowia kosztuje toksyczna więź?
- Jak rozpoznać manipulację w pracy, związku czy rodzinie?
- Jakie techniki stosują manipulatorzy, aby wpływać na Twoje decyzje i emocje?
- Jak odzyskać równowagę, stawiać granice i dbać o własne dobro?
Wykład Jarosława GibasaIris Velvære
Dlaczego warto wziąć udział?
Zapisy i kontakt
- Organizator: Iris Velvære
- E-mail: irisvelvaere@gmail.com
- Kontakt: Marta Janota – +47 939 57 831
Świadomość i prowadzący
Jarosław GibasIris Velvære
Marta JanotaIris Velvære
