Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Wydarzenia

Wykład Jarosława Gibasa w Oslo: Czy naprawdę wiesz, z kim masz do czynienia?

Iris Velvære

26 sierpnia 2025 11:35

Kopiuj link
Wykład Jarosława Gibasa w Oslo: Czy naprawdę wiesz, z kim masz do czynienia?

Jarosław Gibas Iris Velvære

Już 11 października 2025 roku w Oslo odbędzie się wykład Jarosława Gibasa, znanego socjologa i autora publikacji o psychologii relacji. Tematem spotkania będą toksyczne więzi z osobami należącymi do tzw. „mrocznej triady” – narcyzami, psychopatami i manipulatorami.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Odszkodowanie za WYPADEK PRZY PRACY w Norwegii

Wyjazd z Polski 28.08 Wyjazd z Norwegii 31.08 Transport Przeprowadzki Paczki

POLSKI ADWOKAT - JUSTYNA DOBROWOLSKA

Ogłoszenia MojaNorwegia

W skrócie

  • Wykład odbędzie się 11 października 2025 roku w Oslo.
  • Tematem są toksyczne relacje z osobami z „mrocznej triady”.
  • Wykład poprowadzi Jarosław Gibas, znany socjolog.
  • Omówione zostaną techniki manipulacji i sposoby ochrony przed nimi.
  • Organizatorem wydarzenia jest Iris Velvære.

Toksyczne relacje i mroczna triada – temat spotkania

Choć nie zawsze od razu potrafimy rozpoznać niebezpieczne zachowania, to właśnie one często prowadzą do emocjonalnego wyczerpania, utraty pewności siebie i poczucia kontroli nad własnym życiem.

Program wydarzenia

  • Data: 11 października 2025
  • Godzina wykładu: 11:00 – 12:00
  • Sesja pytań i odpowiedzi: 12:00 – 12:30
  • Miejsce: Sognsveien 220, 0863 Oslo Mapa Google

Koszt udziału

  • do 8 września 2025kr 1444,-
  • do 24 września 2025kr 1777,-

Czego dowiesz się podczas wykładu?

  • Jak wcześnie rozpoznać, że jesteś w relacji z narcyzem – i co wtedy zrobić?
  • Ile zdrowia kosztuje toksyczna więź?
  • Jak rozpoznać manipulację w pracy, związku czy rodzinie?
  • Jakie techniki stosują manipulatorzy, aby wpływać na Twoje decyzje i emocje?
  • Jak odzyskać równowagę, stawiać granice i dbać o własne dobro?
Jarosław Gibas w przystępny i rzeczowy sposób wyjaśni mechanizmy, które stoją za zachowaniami „mrocznej triady”, pokazując, jak skutecznie chronić się przed ich destrukcyjnym wpływem.
Wykład Jarosława Gibasa

Wykład Jarosława GibasaIris Velvære

Dlaczego warto wziąć udział?

Świadomość to pierwszy krok do zmiany. Dzięki wykładowi uczestnicy dowiedzą się, jak przestać usprawiedliwiać krzywdzące zachowania innych, a zamiast tego zacząć stawiać zdrowe granice i odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Zapisy i kontakt

Zapisy przyjmowane są drogą mailową lub telefoniczną.
ZAPISY

Świadomość i prowadzący

Świadomość to pierwszy krok do zmiany. Odzyskanie kontroli nad własnym życiem zaczyna się wtedy, gdy przestaje się usprawiedliwiać cudze krzywdzące zachowania, a zaczyna się stawiać granice i dbać o własne dobro.
Prowadzący: Jarosław Gibas – socjolog, nauczyciel, założyciel i wykładowca Akademii Terapii Transpersonalnej, wiceprezes Fundacji Hinc Sapientia, YouTuber, autor szkoleń i warsztatów oraz autor licznych książek, m.in. „Mroczna Triada – Psychopata, Narcyz, Manipulator”.
Jarosław Gibas

Jarosław GibasIris Velvære

Organizator: Iris Velvære Marta Janota – nauczycielka pracująca z dziećmi. Prowadzi zajęcia z jogi i mindfulness dla najmłodszych, zajmuje się szerzeniem wiedzy o zdrowym stylu życia oraz igłoterapią estetyczną. Absolwentka Akademii Terapii Transpersonalnej w Warszawie. Prywatnie mama dwójki dzieci i miłośniczka leśnych wędrówek.
Marta Janota

Marta JanotaIris Velvære

Iris Velvære

Iris Velvære Iris Velvære

❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0
Twój polski terapeuta w Norwegii
Daria Worytko i Weronika Bauer - terapia indywidualna i dla par. Oslo lub online
reklama

Moja Norwegia poleca

Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Troll Rental 2 FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Pedzik transport Szkolenia Online 96015
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.