Wykład Jarosława Gibasa w Oslo: Czy naprawdę wiesz, z kim masz do czynienia?

Już 11 października 2025 roku w Oslo odbędzie się wykład Jarosława Gibasa, znanego socjologa i autora publikacji o psychologii relacji. Tematem spotkania będą toksyczne więzi z osobami należącymi do tzw. „mrocznej triady” – narcyzami, psychopatami i manipulatorami.

W skrócie Wykład odbędzie się 11 października 2025 roku w Oslo.

Tematem są toksyczne relacje z osobami z „mrocznej triady”.

Wykład poprowadzi Jarosław Gibas, znany socjolog.

Omówione zostaną techniki manipulacji i sposoby ochrony przed nimi.

Organizatorem wydarzenia jest Iris Velvære.

Toksyczne relacje i mroczna triada – temat spotkania Choć nie zawsze od razu potrafimy rozpoznać niebezpieczne zachowania, to właśnie one często prowadzą do emocjonalnego wyczerpania, utraty pewności siebie i poczucia kontroli nad własnym życiem.

Program wydarzenia Data: 11 października 2025

11 października 2025 Godzina wykładu: 11:00 – 12:00

11:00 – 12:00 Sesja pytań i odpowiedzi: 12:00 – 12:30

12:00 – 12:30 Miejsce: Sognsveien 220, 0863 Oslo Mapa Google

Koszt udziału do 8 września 2025 – kr 1444,-

– do 24 września 2025 – kr 1777,-

Czego dowiesz się podczas wykładu? Jak wcześnie rozpoznać, że jesteś w relacji z narcyzem – i co wtedy zrobić?

Ile zdrowia kosztuje toksyczna więź?

Jak rozpoznać manipulację w pracy, związku czy rodzinie?

Jakie techniki stosują manipulatorzy, aby wpływać na Twoje decyzje i emocje?

Jak odzyskać równowagę, stawiać granice i dbać o własne dobro? Jarosław Gibas w przystępny i rzeczowy sposób wyjaśni mechanizmy, które stoją za zachowaniami „mrocznej triady", pokazując, jak skutecznie chronić się przed ich destrukcyjnym wpływem.

Dlaczego warto wziąć udział? Świadomość to pierwszy krok do zmiany. Dzięki wykładowi uczestnicy dowiedzą się, jak przestać usprawiedliwiać krzywdzące zachowania innych, a zamiast tego zacząć stawiać zdrowe granice i odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Zapisy i kontakt Organizator: Iris Velvære

Iris Velvære E-mail: irisvelvaere@gmail.com

irisvelvaere@gmail.com Kontakt: Marta Janota – +47 939 57 831 Zapisy przyjmowane są drogą mailową lub telefoniczną.

Świadomość i prowadzący Świadomość to pierwszy krok do zmiany. Odzyskanie kontroli nad własnym życiem zaczyna się wtedy, gdy przestaje się usprawiedliwiać cudze krzywdzące zachowania, a zaczyna się stawiać granice i dbać o własne dobro.

Prowadzący: Jarosław Gibas – socjolog, nauczyciel, założyciel i wykładowca Akademii Terapii Transpersonalnej, wiceprezes Fundacji Hinc Sapientia, YouTuber, autor szkoleń i warsztatów oraz autor licznych książek, m.in. „Mroczna Triada – Psychopata, Narcyz, Manipulator”.

Organizator: Iris Velvære Marta Janota – nauczycielka pracująca z dziećmi. Prowadzi zajęcia z jogi i mindfulness dla najmłodszych, zajmuje się szerzeniem wiedzy o zdrowym stylu życia oraz igłoterapią estetyczną. Absolwentka Akademii Terapii Transpersonalnej w Warszawie. Prywatnie mama dwójki dzieci i miłośniczka leśnych wędrówek.

