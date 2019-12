Sylwester 2019: przywitaj Nowy Rok w Norwegii [PRZEGLĄD WYDARZEŃ]

Gamle Museet i impreza w stylu lat 20. Niezwykłą imprezę sylwestrową przygotowuje w tym roku Gamle Museet przy Dronningens gate 4 w Oslo . Organizatorzy zabiorą uczestników 100 lat wstecz – do okresu gangsterów i prohibicji. Jak przyznają, na imprezie pełno będzie brokatu i nowojorskiego stylu z ubiegłych lat. Wydarzenia przeznaczone jest dla osób od 23 roku życia, a za bilet wstępu trzeba zapłacić 620 koron . Poniżej: Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich, którzy będą w Oslo. Razem z Oslo Prohibition Party zabierzemy Cię prawie sto lat wstecz!

Zabawa pod chmurką

W Norwegii zdecydowanie największą atrakcję stanowią olśniewające pokazy fajerwerków. W większych miastach co roku tłumy ludzi gromadzą się na zewnątrz i podziwiają sztuczne ognie. To dobra wymówka, by wyjść np. na rynek i tam kontynuować zabawę.



W Oslo o północy Norwegowie wybierają jedno z dwóch najlepszych miejsc na świętowanie w plenerze: przestronny Frognerparken, gdzie rok w rok władze miejskie urządzają pokaz, i atrakcyjne rejony Aker Brygge, portowej dzielnicy uwielbianej ze względu na doskonały widok na rozświetlające niebo fajerwerki.



Poniżej: powitanie Nowego Roku na ulicach Oslo w 2018 roku.