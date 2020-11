Sprzed komputera w podróż ku mroźnej Północy: Nordic Focus Festival 2020 odbędzie się online

21-22 listopada po raz piąty odbędzie się święto miłośników Północy: Nordic Focus Festival. Tegoroczna edycja nie przybierze jednak tradycyjnej formy: wszystkie nagrania będą bowiem dostępne bezpłatnie online, na stronie Festiwalu na Facebooku. Nie oznacza to jednak, że organizatorzy nie przygotowali atrakcyjnego programu wydarzenia z udziałem pasjonatów krajów nordyckich.

12:00-12:45 – Warsztaty językowe (zapisy do grup) – Instytut Skandynawistyki UG 13:00- 13:45 – Warsztaty językowe (zapisy do grup) – Instytut Skandynawistyki UG Przerwa 16:00-16:05 – Oficjalne otwarcie festiwalu – prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński – Prorektor ds. Studentów i Kształcenia UG 16:05-16:45 – Mama muminków jest tylko jedna – o symbolice i wartościach uniwersalnych w twórczości Tove Jansson – panel dyskusyjny Panelistki: prof. UG dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska (UG), dr Natalia Kołaczek (UAM, Poznań), dr Agnieszka Kiejziewicz (UG) 17:00- 17:45 – Spotkanie autorskie z Maciejem Czarneckim – Skandynawia halal. Islam w krainie białych nocy (Wydawnictwo Agora) – prowadzenie Krystyna Weiher – Sitkiewicz 18:00-18:45 – Spotkanie autorskie z Małgorzatą Sidz – Kocie chrzciny. Lato i zima w Finlandii (Wydawnictwo Czarne) – prowadzenie: dr Agnieszka Kiejziewicz 19:00-19:45 – Spotkanie autorskie z Wiktorią Michałkiewicz – Kraj nie dla wszystkich. O szwedzkim nacjonalizmie – prowadzenie: Krystyna Weiher-Sitkiewicz

22 listopada (niedziela)

12:00-12:45 – Warsztaty językowe (zapisy do grup) – Instytut Skandynawistyki UG

13:00- 13:45 – Warsztaty językowe (zapisy do grup) – Instytut Skandynawistyki UG

14:00- 14:30 – Warsztaty kulinarne DIY – Smörgåstårta – tort kanapkowy z łososiem i krewetkami – prezentuje Klubokawiarnia Index

15:00-15:30 Niður / noise / szum – spotkanie z autorką nagrań terenowych z Islandii i dźwiękowej mapy wyspy, Katarzyną Paluch. Prezentacja do zdjęć Magdaleny Łukasiak.



Przerwa



16:00- 16:45 – Prezentacja podróżnicza BAJKowa Skandynawia 2019 – Mikołaj Gajda i Martyna Lorbiecka – Jedziemy Po Wolność – Going To Freedom

17:00-17:30 – Prezentacja podróżniczaWiosło i żagiel na Islandii– Zbigniew Szwoch

17:30-18:00 Prezentacja podróżnicza – Wracać wciąż na Północ. Opowiastki z podróży do Szwecji – Piotr Wajda i Agnieszka Kiejziewicz

18:00-18:45 – Spotkanie autorskie z podróżnikiem Arkadym P. Fiedlerem – projekt Arctic Drive – prowadzenie: dr Agnieszka Kiejziewicz