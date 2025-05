Rytmy hip-hopu i wielka bitwa taneczna w Rogaland: Yo.Yo.Danseshow znów porwie publiczność

Yo.Yo.Danseshow to nie tylko taniec – to również święto pasji, zaangażowania i wspólnoty. Yo.Yo.Danseskole

18 maja 2025 w Sunde/Kvernevik Bydelshus & Fritidssenter odbędzie się już trzecia edycja Yo.Yo.Danseshow. Na to na wyjątkowe wydarzenie, które łączy artystyczny rozmach z integracją polskiej społeczności w Rogaland, zaprasza szkoła tańca Yo.Yo.Danseskole.

Tegoroczne show zapowiada się wyjątkowo dynamicznie i różnorodnie. Na scenie zaprezentuje się około 90 młodych tancerzy w wieku od 3 do 18 lat. Ich występy, utrzymane w stylistyce hip-hopowej, są efektem wielomiesięcznej pracy pod okiem Sylwii Dymek – tancerki, trenerki i choreografki, która od lat zaraża dzieci i młodzież miłością do tańca.

Nie zabraknie także energetycznych występów kobiet tańczących w rytmach dancehallu i fitnessu. Jak co roku, uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować postępy, jakie poczynili w ciągu ostatnich miesięcy – Yo.Yo.Danseshow to bowiem nie tylko widowisko, ale także przegląd umiejętności uczniów szkoły.

Yo.Yo.Danseshow to nie tylko taniec – to również święto pasji, zaangażowania i wspólnoty. Organizatorzy zapowiadają mnóstwo niespodzianek, nagrody oraz atmosferę pełną pozytywnej energii i otwartości. To doskonała okazja, by zobaczyć, jak wiele serca w taniec wkłada polska i międzynarodowa młodzież w Norwegii.