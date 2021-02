Kiedyś boczek i słonina, teraz pączki w lukrze i faworki: Tłusty Czwartek 2021 w Polsce i Norwegii

Dawniej wytrawne, okraszone skwarkami i nadziewane boczkiem lub słoniną, dzisiaj głównie na słodko, w towarzystwie lukru, cukru pudru i wielosmakowych konfitur i kremów – ważne, że kaloryczne. Pączki, bo o nich mowa, w tym roku 11 lutego królują w polskich domach, gdzie świętuje się Tłusty Czwartek, zgodnie z chrześcijańską tradycją inicjujący ostatni tydzień karnawału i wielkie odliczanie do Wielkiego Postu.

Fastelavnssøndag funkcjonowała dawniej jako fleskesøndag , czyli „Słoninowa Niedziela‟, w czasie której królowały słonina, tłusta zupa i tak zwane melboller , czyli kluski podawane do zupy. Dawne zwyczaje nakazywały domownikom zjeść dziewięć razy w każdym kącie salonu, co oznaczało aż 36 posiłków w ciągu całego święta.

W Tłusty Wtorek (feittirsdag) należało tradycyjnie zjeść najtłustsze i najlepsze potrawy, jakie są w domu. Oznaczało to duże ilości mięsa, słoniny i kasz. Chodziło o to, żeby najeść się do syta, a tym samym przygotować na długi post. Tłusty Wtorek był szczególnie lubianym świętem, ponieważ ludzie nie musieli ograniczać się do prostej i pożywnej diety.