Polonia norweska na ustach polityków. Olbrzymi przyrost głosujących przed II turą wyborów

Polonia po raz pierwszy w historii wykaże się tak dużą aktywnością wyborczą. Na zbliżające się wybory prezydenckie za granicą zarejestrowało się ponad 695 tys. obywateli polskich. To absolutny rekord, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Liczba niemal dwukrotnie przekracza dane z poprzednich głosowań. Na tle innych państw wyróżniają się Polacy mieszkający w Norwegii.

Zdaniem ekspertów, tak duża frekwencja wśród Polonii może mieć realny wpływ na wynik wyborów, szczególnie w kontekście wyrównanej walki kandydatów, gdzie każdy głos ma znaczenie. Media wskazują również na rosnącą świadomość obywatelską wśród emigrantów, a także sprawną organizację głosowania przez konsulaty i placówki dyplomatyczne. – Na pierwszą turę głosowania zarejestrowało się za granicą ponad 509 tys. obywateli. [...] Od 20 maja, czyli w dziewięć dni, dopisało się do spisów ponad 211 tys. osób, co daje w tej chwili liczbę 695 886 potencjalnych wyborców – skomentowała w trakcie konferencji prasowej Justyna Chrzanowska, pełnomocniczka ministra spraw zagranicznych ds. organizacji wyborów prezydenta w 2025 roku. Dane zaprezentowano 28 maja, po zamknięciu możliwości dopisywania się do spisów wyborców.

Polonia norweska na ustach polityków

Norwegia okazała się jednym z krajów, gdzie odnotowano znaczący przyrost zarejestrowanych wyborców. Jak podała Ambasada RP w Oslo, liczba Polaków zgłoszonych do głosowania wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu do poprzednich wyborów prezydenckich. Ten wynik plasuje norweską Polonię w ścisłej czołówce najbardziej aktywnych na świecie.



We wtorek, 27 maja wieczorem, liczby sięgały 31,5 tys. osób. To 50-proc. wzrost w porównaniu z pierwszą turą. Liczby wskazują, że kraj fiordów dołączył do najaktywniejszych skupisk Polaków za granicą. W czołowej piątce wyprzedza ich Polonia brytyjska, niemiecka, amerykańska oraz holenderska.