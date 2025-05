Norweska prasa o wyborach prezydenckich. Dziennikarze mówią o przyszłości demokracji i UE

Wybory prezydenckie w Polsce przyciągnęły uwagę światowych, w tym norweskich mediów, które podkreślają ich kluczowe znaczenie dla przyszłości politycznej kraju. Redakcje podają m.in. wstępne wyniki sondaży exit poll wskazujące na nieznaczną przewagę Rafała Trzaskowskiego, kandydata koalicji rządzącej (KO), który uzyskał 31,2 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości (PiS) z wynikiem 29,7 proc.

Media w Norwegii szczególnie akcentują wymiar europejski wyborów. Trzaskowski, jako sojusznik premiera Donalda Tuska, promuje dalsze zbliżenie Polski do Unii Europejskiej i opowiada się za reformami zgodnymi z unijnymi standardami. Z kolei Nawrocki, wspierany przez PiS, reprezentuje bardziej konserwatywne, narodowe podejście, zbliżone do polityki prowadzonej przez ustępującego prezydenta Andrzeja Dudę. Norweska prasa podkreśla, że wynik tych wyborów zdecyduje o tym, czy Polska utrzyma proeuropejski kurs, czy też powróci do bardziej eurosceptycznej linii.



W relacjach pojawiają się również wzmianki o technicznych i bezpieczeństwowych aspektach kampanii. Norweskie źródła informują o incydentach związanych z cyberatakami, które dotknęły m.in. strony internetowe Koalicji Obywatelskiej. To tylko zwiększa napięcie wokół wyborów, które według norweskich mediów już teraz uznawane są za punkt zwrotny dla przyszłości polskiej demokracji.