Zorza polarna w Norwegii. Startuje sezon na obserwację wyjątkowego zjawiska
28 września 2025 10:13
Na zdjęciu: Zorza polarna Ringvassøy w Tromsø. Fot. Svein-Magne Tunli - tunliweb.no (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Zorza polarna (Aurora borealis, aurora australis) – zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety, która ma silne pole magnetyczne o charakterze dipolowym (dwubiegunowym).
Zorza polarna ukazuje się, jeśli noc jest bezchmurna, a aktywność słoneczna – wystarczająco duża.
Kiedy najlepiej obserwować zorzę?
Latem nie widać zorzy polarnej, jednak nie oznacza to, że jej wtedy nie ma. Podczas letnich miesięcy niebo jest zbyt jasne na obserwacje i właśnie dlatego należy zaplanować ją na zimę.
Zorza w Norwegii: obserwuj ją w tych miejscach
Leżące na 69° N (szerokości geograficznej północnej) Tromsø znajduje się w samym centrum „strefy zorzowej”. Co roku wielu turystów wyrusza w to miejsce z nadzieją, że ujrzą to niezwykłe zjawisko. Zorzę można obserwować z samego miasta, jednak warto uciec z miejsca, w którym występują zanieczyszczenia świetlne. W Tromsø można wziąć udział w jednej z wielu zorganizowanych wycieczek przeznaczonych dla turystów, którzy pragną zapolować na zorzę.
Trondheim
Trondheim jest położone nieco poniżej koła podbiegunowego, na szerokości 63° N. Możliwość zobaczenia zorzy polarnej w Trondheim jest jednak stosunkowo rzadka i występuje tylko podczas silnej aktywności słonecznej.
Svalbard
Svalbard, prowincja położona pomiędzy stałym lądem Norwegii i Biegunem Północnym, jest prawdziwym królestwem fiordów, lodowców, gór i niedźwiedzi polarnych. Zorzę polarną warto obserwować w Longyearbyen, najbardziej wysuniętym na północ mieście świata. Od końca października do połowy lutego to miejsce spowite jest ciemnością nocy polarnej.
A dim but photogenic #aurora at 5 pm north of Tromsø, Norway on Nov 7 from #Hurtigruten ship Nordlys @DestiNorway @HurtigrutenUK @twanight pic.twitter.com/nGYIblNsJW— Alan Dyer (@amazingskyguy) 7 listopada 2017
Jak przygotować się do obserwacji?
W zaplanowaniu obserwacji pomoże kilka serwisów takich jak Aurora Forecast, za pomocą którego można śledzić stan kosmicznej pogody oraz sprawdzić tzw. „owal zorzowy”, czyli obszar na jakim w danym momencie w Europie i na świecie może wystąpić zorza polarna. Przydatne mogą okazać się też strony SolarHam, która daje wiarygodną, 3-dniową geomagnetyczną prognozę używaną przez łowców zorzy, czy Norway Lights.
Zorzę polarną najlepiej oglądać poza centrum miasta – światła miejskie przeszkadzają w obserwacjach. Oczekiwanie na pojawienie się zorzy może trwać czasem nawet kilka godzin. Dobrze jest ciepło się ubrać i mieć przy sobie termos z gorącym napojem.
