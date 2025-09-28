Zorza polarna w Norwegii. Startuje sezon na obserwację wyjątkowego zjawiska

Na zdjęciu: Zorza polarna Ringvassøy w Tromsø. Fot. Svein-Magne Tunli - tunliweb.no (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Koniec września to tradycyjnie pierwsze dni „sezonu zorzowego”. Co roku w tym czasie w kraju fiordów pojawiają się rzesze turystów gotowych spędzić długie nocne godziny, czekając, aż na niebie pojawi się to niezwykłe zjawisko świetlne. Podpowiadamy, gdzie i kiedy wyruszyć na polowanie na zorze i jak najlepiej się do niego przygotować.

Nigdy nie ma gwarancji, że uda nam się zobaczyć to niezwykłe zjawisko – zachmurzone niebo czy gęsty śnieg mogą uniemożliwić obserwację. Do polowania na zorze można jednak się jak najlepiej przygotować.

Zorza polarna (Aurora borealis, aurora australis) – zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety, która ma silne pole magnetyczne o charakterze dipolowym (dwubiegunowym).



Zorza polarna ukazuje się, jeśli noc jest bezchmurna, a aktywność słoneczna – wystarczająco duża.



Kiedy najlepiej obserwować zorzę? Długie zimowe i ciemne noce stanowią idealne warunki do obserwacji zorzy polarnej. Okres od listopada do marca jest zdecydowanie szczytem „sezonu zorzowego” w Norwegii, ponieważ wtedy noce są najdłuższe. Jednak już od września mogą panować dobre warunki do obserwacji zjawiska. Na oględziny nie należy wybierać nocy z pełnią księżyca, ze względu na światło, które odbija nasz naturalny satelita. Żeby jak najbardziej zwiększyć swoje szanse, obserwacji należy dokonywać pomiędzy godziną 20:00 a 2:00.



Latem nie widać zorzy polarnej, jednak nie oznacza to, że jej wtedy nie ma. Podczas letnich miesięcy niebo jest zbyt jasne na obserwacje i właśnie dlatego należy zaplanować ją na zimę.

Zorza w Norwegii: obserwuj ją w tych miejscach Tromsø

Leżące na 69° N (szerokości geograficznej północnej) Tromsø znajduje się w samym centrum „strefy zorzowej”. Co roku wielu turystów wyrusza w to miejsce z nadzieją, że ujrzą to niezwykłe zjawisko. Zorzę można obserwować z samego miasta, jednak warto uciec z miejsca, w którym występują zanieczyszczenia świetlne. W Tromsø można wziąć udział w jednej z wielu zorganizowanych wycieczek przeznaczonych dla turystów, którzy pragną zapolować na zorzę.



Trondheim

Trondheim jest położone nieco poniżej koła podbiegunowego, na szerokości 63° N. Możliwość zobaczenia zorzy polarnej w Trondheim jest jednak stosunkowo rzadka i występuje tylko podczas silnej aktywności słonecznej.



Svalbard

Svalbard, prowincja położona pomiędzy stałym lądem Norwegii i Biegunem Północnym, jest prawdziwym królestwem fiordów, lodowców, gór i niedźwiedzi polarnych. Zorzę polarną warto obserwować w Longyearbyen, najbardziej wysuniętym na północ mieście świata. Od końca października do połowy lutego to miejsce spowite jest ciemnością nocy polarnej.



Jak przygotować się do obserwacji?



W zaplanowaniu obserwacji pomoże kilka serwisów takich jak



Zorzę polarną najlepiej oglądać poza centrum miasta – światła miejskie przeszkadzają w obserwacjach. Oczekiwanie na pojawienie się zorzy może trwać czasem nawet kilka godzin. Dobrze jest ciepło się ubrać i mieć przy sobie termos z gorącym napojem. Przede wszystkim należy na bieżąco sprawdzić prognozę pogody. Jednym z najdokładniejszych serwisów w Norwegii jest Yr . Zachmurzenie, gęsty śnieg czy mocne ulewy mogą pokrzyżować plany oglądania zorzowego spektaklu.W zaplanowaniu obserwacji pomoże kilka serwisów takich jak Aurora Forecast , za pomocą którego można śledzić stan kosmicznej pogody oraz sprawdzić tzw. „owal zorzowy”, czyli obszar na jakim w danym momencie w Europie i na świecie może wystąpić zorza polarna. Przydatne mogą okazać się też strony SolarHam , która daje wiarygodną, 3-dniową geomagnetyczną prognozę używaną przez łowców zorzy, czy Norway Lights Zorzę polarną najlepiej oglądać poza centrum miasta – światła miejskie przeszkadzają w obserwacjach. Oczekiwanie na pojawienie się zorzy może trwać czasem nawet kilka godzin. Dobrze jest ciepło się ubrać i mieć przy sobie termos z gorącym napojem.