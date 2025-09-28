Strona korzysta z plików cookies

Zorza polarna w Norwegii. Startuje sezon na obserwację wyjątkowego zjawiska

Redakcja

28 września 2025 10:13

Kopiuj link
Zorza polarna w Norwegii. Startuje sezon na obserwację wyjątkowego zjawiska

Na zdjęciu: Zorza polarna Ringvassøy w Tromsø. Fot. Svein-Magne Tunli - tunliweb.no (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Koniec września to tradycyjnie pierwsze dni „sezonu zorzowego”. Co roku w tym czasie w kraju fiordów pojawiają się rzesze turystów gotowych spędzić długie nocne godziny, czekając, aż na niebie pojawi się to niezwykłe zjawisko świetlne. Podpowiadamy, gdzie i kiedy wyruszyć na polowanie na zorze i jak najlepiej się do niego przygotować.

Nigdy nie ma gwarancji, że uda nam się zobaczyć to niezwykłe zjawisko – zachmurzone niebo czy gęsty śnieg mogą uniemożliwić obserwację. Do polowania na zorze można jednak się jak najlepiej przygotować.

Zorza polarna (Aurora borealis, aurora australis) – zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety, która ma silne pole magnetyczne o charakterze dipolowym (dwubiegunowym).

Zorza polarna ukazuje się, jeśli noc jest bezchmurna, a aktywność słoneczna – wystarczająco duża.

Kiedy najlepiej obserwować zorzę?

Długie zimowe i ciemne noce stanowią idealne warunki do obserwacji zorzy polarnej. Okres od listopada do marca jest zdecydowanie szczytem „sezonu zorzowego” w Norwegii, ponieważ wtedy noce są najdłuższe. Jednak już od września mogą panować dobre warunki do obserwacji zjawiska. Na oględziny nie należy wybierać nocy z pełnią księżyca, ze względu na światło, które odbija nasz naturalny satelita. Żeby jak najbardziej zwiększyć swoje szanse, obserwacji należy dokonywać pomiędzy godziną 20:00 a 2:00.

Latem nie widać zorzy polarnej, jednak nie oznacza to, że jej wtedy nie ma. Podczas letnich miesięcy niebo jest zbyt jasne na obserwacje i właśnie dlatego należy zaplanować ją na zimę.
Zorza w Norwegii: obserwuj ją w tych miejscach

Tromsø
Leżące na 69° N (szerokości geograficznej północnej) Tromsø znajduje się w samym centrum „strefy zorzowej”. Co roku wielu turystów wyrusza w to miejsce z nadzieją, że ujrzą to niezwykłe zjawisko. Zorzę można obserwować z samego miasta, jednak warto uciec z miejsca, w którym występują zanieczyszczenia świetlne. W Tromsø można wziąć udział w jednej z wielu zorganizowanych wycieczek przeznaczonych dla turystów, którzy pragną zapolować na zorzę.

Trondheim
Trondheim jest położone nieco poniżej koła podbiegunowego, na szerokości 63° N. Możliwość zobaczenia zorzy polarnej w Trondheim jest jednak stosunkowo rzadka i występuje tylko podczas silnej aktywności słonecznej.

Svalbard
Svalbard, prowincja położona pomiędzy stałym lądem Norwegii i Biegunem Północnym, jest prawdziwym królestwem fiordów, lodowców, gór i niedźwiedzi polarnych. Zorzę polarną warto obserwować w Longyearbyen, najbardziej wysuniętym na północ mieście świata. Od końca października do połowy lutego to miejsce spowite jest ciemnością nocy polarnej.

Jak przygotować się do obserwacji?

Przede wszystkim należy na bieżąco sprawdzić prognozę pogody. Jednym z najdokładniejszych serwisów w Norwegii jest Yr. Zachmurzenie, gęsty śnieg czy mocne ulewy mogą pokrzyżować plany oglądania zorzowego spektaklu.

W zaplanowaniu obserwacji pomoże kilka serwisów takich jak Aurora Forecast, za pomocą którego można śledzić stan kosmicznej pogody oraz sprawdzić tzw. „owal zorzowy”, czyli obszar na jakim w danym momencie w Europie i na świecie może wystąpić zorza polarna. Przydatne mogą okazać się też strony SolarHam, która daje wiarygodną, 3-dniową geomagnetyczną prognozę używaną przez łowców zorzy, czy Norway Lights.

Zorzę polarną najlepiej oglądać poza centrum miasta – światła miejskie przeszkadzają w obserwacjach. Oczekiwanie na pojawienie się zorzy może trwać czasem nawet kilka godzin. Dobrze jest ciepło się ubrać i mieć przy sobie termos z gorącym napojem.
