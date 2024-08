Słaba korona to nie problem. Norwegowie wydają miliardy za granicą

Podróże należą do priorytetów mieszkańców Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa/Canva

Norwegowie pobili rekord podróży zagranicznych. Nowe dane, dotyczące drugiego kwartału 2024 roku, opublikowało Centralne Biuro Statystyczne. Chęć wypoczynku poza granicami kraju fiordów jest wysoka, pomimo wyjątkowo niskiej wartości korony norweskiej.