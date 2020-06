Rajskie wakacje w Norwegii: południowe wybrzeże ma dużo do zaoferowania

Piaszczyste plaże, bary z dachami pokrytymi strzechą i palmy – to nie są hasła kojarzone z Norwegią. A jednak kraj surowej natury i chłodnych dni potrafi zaskoczyć. Mieszkańcy kraju fiordów nie muszą w to lato przemierzać równika, bo rajskie wakacje mogą spędzić u siebie.

Południe Norwegii oferuje wiele kurortów równających się z atrakcjami tropikalnych zakątków świata. Okręg Agder położony u wybrzeża Skagerrak to dobra alternatywa dla na przykład Lazurowego Wybrzeża, zwłaszcza w niepewnych czasach wygasającej epidemii COVID-19.

Osoby, które chcą spędzić wakacje pod palmami, mogą wybrać się na wycieczkę od południa Oslo w stronę Stavanger. Podróż można rozpocząć od Filtvet, gdzie poza urokliwą latarnią morską jest też gościnna willa. Czas może upływać tam pod białymi parasolami, wysokimi palmami sprowadzonymi z Dubaju lub aktywnie w wodzie - na SUP-ie (z angielskiego stand up paddle , rodzaj sportu wodnego polegającego na pływaniu na desce, przy użyciu specjalnego wiosła, zazwyczaj w pozycji stojącej) lub skuterze. Teren willi to zazwyczaj otwarta przestrzeń (nie wolno tylko wnosić swojego jedzenia), jednak ze względu na epidemię koronawirusa, w tym roku z jej uroków można korzystać tylko po wcześniejszej rezerwacji miejsca.

Kierując się dalej drogą E18, trafimy na wyspy Nøtterøy i Tjøme. Między nimi znajduje się kurort, w którym goście mogą zrelaksować się na leżakach, opalać w otoczeniu bujnej, egzotycznej roślinności i sączyć kolorowe drinki z palemką. Podobnie jak w poprzedniej propozycji i tu obowiązują ograniczenia co do liczby gości ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.

Jedną z atrakcji resortu w Kragerø jest między innymi wieża, z której można skakać do wody.

Zwieńczeniem trasy może być Kristiansand. Dla wielu Norwegów właśnie to miejsce jest południowym, letnim centrum kraju. Z początkiem czerwca na ulice miasta wracają rośliny, które przez zimowe miesiące są trzymane w specjalnych ogrodach, a latem nadają iście południowego klimatu. Palmy są niemal wszędzie: na Bystrandzie (plaża w południowo-wschodniej części miasta), wzdłuż promenady, na placu przed katedrą, w bramie Markens i na molo. Według informacji turystycznej, Kristiansand to norweskie miasto, które ma najwięcej słonecznych godzin w ciągu roku.