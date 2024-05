Polska jak Meksyk, Grecja jak Japonia. Najtańsze wakacyjne kierunki dla mieszkających w Norwegii

Nadchodzące wakacje mogą być trudne dla mieszkańców kraju fiordów. Niski kurs korony norweskiej utrudni płacenie w euro czy dolarach. Wartość waluty to jednak nie wszystko. Czy na mapie nadal znajdziemy kraje, do których warto podróżować, jeśli otrzymujemy wypłatę w koronach?

Sytuacja korony norweskiej zmienia się jak w kalejdoskopie. Po serii spadków następuje umocnienie. Kiedy eksperci prognozują, że waluta wyjdzie z dołka, pieniądz kraju fiordów ponownie traci. Niestabilna sytuacja sprawia problemy przedsiębiorcom importującym towary oraz osobom, które zarobione pieniądze wydają poza Norwegią. Kłopoty uwydatnią się w sezonie urlopowym. Planowanie podróży wakacyjnej będzie szczególnie trudne dla osób, które planują wyjazd do państw strefy euro lub USA. Taniejąca korona sprawia, że coraz droższe dla mieszkańców kraju fiordów okazują się bilety lotnicze czy rezerwacje noclegu. Szansą na urlop w przystępnej cenie pozostają tanie koszty utrzymania w miejscu docelowym.

Egzotyka wciąż tania