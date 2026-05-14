14 maja 2026 09:01

Lato na lotniskach może być trudne. Przygotuj się na najgorsze

Eksperci lotniczy ostrzegają przed możliwymi utrudnieniami w podróżach latem. Chodzi o opóźnione bagaże, odwołane loty i ryzyko sporów pracowniczych.
Największym problemem dla linii lotniczych są drogie paliwa. Według ekspertów podnoszą one koszty rejsów i zmniejszają ich rentowność. Część przewoźników może więc ograniczać liczbę połączeń. Pasażerowie powinni sprawdzać status lotów i przygotować się na zmiany w rozkładzie.
Wakacje pod napięciem. Możliwe spory i problemy z lotami

Profesor Frode Steen z NHH uważa, że opóźnione bagaże mogą być problemem także tego lata. Radzi, by przy krótkich wyjazdach mieć jak najwięcej rzeczy w bagażu podręcznym. W poprzednich latach lotniska mierzyły się z brakami kadrowymi i awariami technicznymi. Szczególnie widoczne były problemy z obsługą bagaży.

Eksperci oceniają, że ryzyko strajku jest w 2026 roku mniejsze. Pilotów SAS obowiązuje rezygnacja z prawa do strajku do przyszłego roku. Inaczej wygląda sytuacja personelu pokładowego. Personel pracujący w kabinach samolotów SAS prowadzi zwykłe negocjacje płacowe z prawem do strajku.

Nie tylko drobne korekty. Spodziewaj się odwołanych lotów

SAS już wcześniej odwoływał rejsy w kwietniu i maju, czego powodem były wysokie ceny paliwa. W marcu przewoźnik zapowiedział 1000 odwołanych lotów w kwietniu. W maju, według danych branżowego serwisu Check-in opartych na Aeroroutes, liczba może wynieść 1200.

SAS przekazuje, że wiele zmian dotyczy tras o wysokiej częstotliwości. W takich przypadkach pasażerowie zwykle mogą zostać przebookowani na lot tego samego dnia. Firma nie daje jednak gwarancji dotyczących czerwca, lipca i sierpnia. Zapowiada ocenę sytuacji dzień po dniu.
Według Frode Steena linie mogą łączyć pasażerów na mniejszej liczbie rejsów, co ma ograniczyć koszty paliwa. Decyzja może jednak wpływać na wybory klientów. Norwegian nie odwoływał lotów w marcu i uruchomił dodatkowe rejsy po anulacjach SAS. Ekspert wskazuje, że przewoźnicy z większą częścią paliwa kupioną po zabezpieczonej cenie mogą mieć przewagę w sezonie letnim.
