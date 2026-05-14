Lato na lotniskach może być trudne. Przygotuj się na najgorsze

Największym problemem dla linii lotniczych są drogie paliwa. Według ekspertów podnoszą one koszty rejsów i zmniejszają ich rentowność. Część przewoźników może więc ograniczać liczbę połączeń. Pasażerowie powinni sprawdzać status lotów i przygotować się na zmiany w rozkładzie.

Wakacje pod napięciem. Możliwe spory i problemy z lotami Profesor Frode Steen z NHH uważa, że opóźnione bagaże mogą być problemem także tego lata. Radzi, by przy krótkich wyjazdach mieć jak najwięcej rzeczy w bagażu podręcznym. W poprzednich latach lotniska mierzyły się z brakami kadrowymi i awariami technicznymi. Szczególnie widoczne były problemy z obsługą bagaży.



Eksperci oceniają, że ryzyko strajku jest w 2026 roku mniejsze. Pilotów SAS obowiązuje rezygnacja z prawa do strajku do przyszłego roku. Inaczej wygląda sytuacja personelu pokładowego. Personel pracujący w kabinach samolotów SAS prowadzi zwykłe negocjacje płacowe z prawem do strajku.

Obecna sytuacja na pokłosie wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Nie tylko drobne korekty. Spodziewaj się odwołanych lotów SAS już wcześniej odwoływał rejsy w kwietniu i maju, czego powodem były wysokie ceny paliwa. W marcu przewoźnik zapowiedział 1000 odwołanych lotów w kwietniu. W maju, według danych branżowego serwisu Check-in opartych na Aeroroutes, liczba może wynieść 1200.



SAS przekazuje, że wiele zmian dotyczy tras o wysokiej częstotliwości. W takich przypadkach pasażerowie zwykle mogą zostać przebookowani na lot tego samego dnia. Firma nie daje jednak gwarancji dotyczących czerwca, lipca i sierpnia. Zapowiada ocenę sytuacji dzień po dniu.

