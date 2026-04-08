Wyjątkowi imigranci w Norwegii. Ściągają ich z gór, żeby budowali drogi
Szerpowie w norweskich górach. Wykorzystują wiedzę
- układanie kamiennych stopni w stromych odcinkach szlaków,
- wzmacnianie istniejących tras turystycznych,
- poprawa bezpieczeństwa na popularnych trasach,
- ograniczanie degradacji środowiska wynikającej z intensywnego ruchu turystycznego.
Projekty w Norwegii
Kamienne "schody Szerpów" stały się charakterystycznym elementem wielu norweskich szlaków. Projekty są realizowane we współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami odpowiedzialnymi za turystykę oraz ochronę środowiska.
Zarobki Szerpów pracujących w Norwegii
Wynagrodzenie za krótki okres pracy może odpowiadać kilkuletnim dochodom w Nepalu. W kontekście zarobków w kraju, gdzie praca przy wyprawach wysokogórskich przynosi zwykle kilka tysięcy dolarów za sezon, zatrudnienie w Norwegii stanowi istotne źródło dochodu sezonowego i jest wykorzystywane jako uzupełnienie dochodów gospodarstw domowych.
Infrastruktura zbudowana przez Szerpów pozostaje w użyciu i jest systematycznie rozwijana. Zjawisko wpisuje się w szerszy kontekst międzynarodowej wymiany kompetencji w sektorze turystyki, gdzie doświadczenie zdobyte w regionach wysokogórskich znajduje zastosowanie w innych częściach świata o podobnych warunkach terenowych.
