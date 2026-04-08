Wyjątkowi imigranci w Norwegii. Ściągają ich z gór, żeby budowali drogi

Norwegia od lat zatrudnia Szerpów z Nepalu do budowy szlaków górskich. Współpraca, rozpoczęta na początku XXI wieku, pozostaje aktualna także w 2026 roku i stanowi element utrzymania infrastruktury turystycznej w trudnym terenie.
Norwegia rozwija i utrzymuje rozbudowaną sieć szlaków turystycznych, szczególnie w regionach górskich i fiordowych. Ze względu na wymagające warunki terenowe oraz rosnący ruch turystyczny, część prac związanych z budową i renowacją ścieżek powierzana jest wyspecjalizowanym ekipom z Nepalu. Szerpowie, znani z doświadczenia w wysokogórskim środowisku, są zatrudniani sezonowo do realizacji tych projektów.
Szerpowie w norweskich górach. Wykorzystują wiedzę

Szerpowie pracują w Norwegii od około 2005 roku. Ich głównym zadaniem jest budowa kamiennych ścieżek i schodów, które stabilizują grunt i ograniczają erozję. Prace wykonywane są ręcznie, z wykorzystaniem lokalnych materiałów, co pozwala na dopasowanie infrastruktury do naturalnego krajobrazu. Do ich kompetencji należy:
  • układanie kamiennych stopni w stromych odcinkach szlaków,
  • wzmacnianie istniejących tras turystycznych,
  • poprawa bezpieczeństwa na popularnych trasach,
  • ograniczanie degradacji środowiska wynikającej z intensywnego ruchu turystycznego.
Zatrudnianie Szerpów wynika z ich wieloletniej praktyki w budowie szlaków w Himalajach, gdzie stosuje się podobne techniki pracy w trudnym terenie.

Projekty w Norwegii

Szerpowie z Nepalu uczestniczyli w budowie i modernizacji wybranych odcinków popularnych szlaków w Norwegii, w tym m.in. w rejonie Trolltungi, Preikestolen oraz na trasie Reinebringen, gdzie powstały charakterystyczne kamienne schody.

Kamienne "schody Szerpów" stały się charakterystycznym elementem wielu norweskich szlaków. Projekty są realizowane we współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami odpowiedzialnymi za turystykę oraz ochronę środowiska.
Zarobki Szerpów pracujących w Norwegii

Dostępne publikacje wskazują na bardzo dużą różnicę między dochodami osiąganymi przez Szerpów w Nepalu a wynagrodzeniami uzyskiwanymi podczas pracy sezonowej w Norwegii. Jedno lato pracy przy budowie szlaków może przynieść dochód przekraczający równowartość ponad 10 lat zarobków w Nepalu. Niektóre źródła podają trzykrotnie wyższe liczby.

Wynagrodzenie za krótki okres pracy może odpowiadać kilkuletnim dochodom w Nepalu. W kontekście zarobków w kraju, gdzie praca przy wyprawach wysokogórskich przynosi zwykle kilka tysięcy dolarów za sezon, zatrudnienie w Norwegii stanowi istotne źródło dochodu sezonowego i jest wykorzystywane jako uzupełnienie dochodów gospodarstw domowych.
Dostępne materiały potwierdzają, że współpraca Norwegii z nepalskimi Szerpami ma charakter ciągły. Ekipy są zatrudniane sezonowo, głównie w okresie letnim, kiedy warunki pogodowe umożliwiają prowadzenie prac terenowych.

Infrastruktura zbudowana przez Szerpów pozostaje w użyciu i jest systematycznie rozwijana. Zjawisko wpisuje się w szerszy kontekst międzynarodowej wymiany kompetencji w sektorze turystyki, gdzie doświadczenie zdobyte w regionach wysokogórskich znajduje zastosowanie w innych częściach świata o podobnych warunkach terenowych.
