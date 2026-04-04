1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

04 kwietnia 2026 15:33

Coraz ciaśniej wokół wielorybów. Norwegia chce ukrócić niekontrolowaną turystykę

Norwegia przygotowuje zaostrzenie zasad dotyczących turystyki wielorybniczej. To reakcja na liczne obserwacje wskazujące na zakłócanie zachowań zwierząt.
Coraz ciaśniej wokół wielorybów. Norwegia chce ukrócić niekontrolowaną turystykę
Jedno stado, dziesiątki łodzi i zero zasad. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Minister rybołówstwa i oceanów zapowiada nowe regulacje przed kolejnym sezonem. Branża alarmuje o rosnącej liczbie incydentów. Operator Brim Explorer zebrał 96 obserwacji z poprzedniej zimy. Dotyczą one m.in. zbyt bliskiego podpływania łodzi oraz obecności osób snorklujących przy wielorybach.
Rosnąca presja na wieloryby

W jednym przypadku odnotowano 23 łodzie przy jednej grupie wielorybów. Obserwacje pochodzą z rejonu Skjervøy w północnej Norwegii. Branża wskazuje na szybki wzrost liczby operatorów. Coraz więcej jednostek pojawia się jednocześnie przy tych samych zwierzętach. To zwiększa presję na wieloryby w krótkim czasie.

Przewodnicy opisują sytuacje, w których łodzie podpływają bardzo blisko. Zdarza się, że do wody wypuszcza się snorklujących zaledwie kilka metrów od wielorybów. Według relacji zwierzęta zmieniają kierunek i nurkują głębiej. Ma to świadczyć o stresie u zwierząt. Wieloryby migrują na północ, by intensywnie żerować.

Problem dotyczy głównie mniejszych, szybszych łodzi.

Problem dotyczy głównie mniejszych, szybszych łodzi.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Branża i rząd o nowych zasadach

Brim Explorer postuluje wprowadzenie systemu zezwoleń. W innych krajach takie rozwiązania już funkcjonują. Naruszenia zasad mogłyby skutkować utratą licencji. Firma podkreśla potrzebę uporządkowania rynku i kontroli standardów.

Część operatorów nie zgadza się ze wszystkimi zarzutami. Wskazują jednak na problem zbyt wielu łodzi przy jednej grupie zwierząt. Deklarują utrzymywanie dystansu i ograniczanie prędkości. Minister zapowiada przegląd przepisów. Obecne regulacje nie określają prędkości, dystansu ani zasad snorklingu.
Prace nad zmianami już trwają w resorcie. Sezon zaczyna się w październiku. Równolegle planowane są kolejne kontrole na morzu. Poprzednia akcja objęła 20 operatorów, ale wyniki nie są jeszcze znane. Administracja zapowiada także spotkania z branżą. Mają objąć zarówno dużych, jak i mniejszych operatorów działających na północy kraju.
Bob
6 godzin temu
Jesli Norwegowie zabieraja glos w obronie wielorybow to to jest absolutny szczyt zaklamania falszu i bezczelnosci.
antychryst
5 godzin temu
jakie słowa są są niedozwolone w komentarzu?
Bob
5 godzin temu
W wiesz ze czasami odnosze wrazenie ze polowa slownika...
