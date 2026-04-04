Coraz ciaśniej wokół wielorybów. Norwegia chce ukrócić niekontrolowaną turystykę

Minister rybołówstwa i oceanów zapowiada nowe regulacje przed kolejnym sezonem. Branża alarmuje o rosnącej liczbie incydentów. Operator Brim Explorer zebrał 96 obserwacji z poprzedniej zimy. Dotyczą one m.in. zbyt bliskiego podpływania łodzi oraz obecności osób snorklujących przy wielorybach.

Rosnąca presja na wieloryby W jednym przypadku odnotowano 23 łodzie przy jednej grupie wielorybów. Obserwacje pochodzą z rejonu Skjervøy w północnej Norwegii. Branża wskazuje na szybki wzrost liczby operatorów. Coraz więcej jednostek pojawia się jednocześnie przy tych samych zwierzętach. To zwiększa presję na wieloryby w krótkim czasie.



Przewodnicy opisują sytuacje, w których łodzie podpływają bardzo blisko. Zdarza się, że do wody wypuszcza się snorklujących zaledwie kilka metrów od wielorybów. Według relacji zwierzęta zmieniają kierunek i nurkują głębiej. Ma to świadczyć o stresie u zwierząt. Wieloryby migrują na północ, by intensywnie żerować.

Problem dotyczy głównie mniejszych, szybszych łodzi.

Branża i rząd o nowych zasadach Brim Explorer postuluje wprowadzenie systemu zezwoleń. W innych krajach takie rozwiązania już funkcjonują. Naruszenia zasad mogłyby skutkować utratą licencji. Firma podkreśla potrzebę uporządkowania rynku i kontroli standardów.



Część operatorów nie zgadza się ze wszystkimi zarzutami. Wskazują jednak na problem zbyt wielu łodzi przy jednej grupie zwierząt. Deklarują utrzymywanie dystansu i ograniczanie prędkości. Minister zapowiada przegląd przepisów. Obecne regulacje nie określają prędkości, dystansu ani zasad snorklingu.