Koniec anarchii na Lofotach: policja będzie karać za złe parkowanie

W Vest-Lofoten do tej pory można było zaparkować w dowolnym miejscu, nie płacąc ani jednej korony. stock.adobe.com/licencja standardowa

Uchodzący za perłę Norwegii archipelag Lofotów co roku przyciąga coraz więcej odwiedzających. Nie od dziś jednak turystyka przynosi tam wiele wyzwań, które wynikają zarówno z braku odpowiedniej infrastruktury, jak i niewiedzy lub ignorancji przyjezdnych.

Nie ma taryfy ulgowej

To, że na Lofotach może brakować miejsc parkingowych to jedno, lecz oliwy do ognia dolewają lekkomyślni lub nieświadomi problemu turyści. Aby zobaczyć na własne oczy piękno spektakularnych wysp, na zachód okręgu Nordland przybywają tłumy, które swoje pojazdy potrafią pozostawić dosłownie wszędzie.