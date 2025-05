Kierowców na słynnej norweskiej trasie czekają opłaty. Chodzi o bezpieczeństwo Drogi Trolli

W zeszłym sezonie popularna trasa turystyczna Trollstigen, znana jako Droga lub Drabina Trolli, musiała zostać zamknięta z powodu zagrożenia lawinowego. Teraz rada okręgu Møre og Romsdal chce wprowadzić opłatę za przejazd szlakiem, zaś pieniądze przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa drogowego.

Trollstigen, ze swoimi charakterystycznymi ostrymi zakrętami, to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Norwegii. W ostatnich latach na trasie doszło jednak do kilku osuwisk i lawin skalnych. W czerwcu ubiegłego roku popularny szlak turystyczny został natychmiast zamknięty, gdy głaz stoczył się ze zbocza góry i uderzył w samochód. Ze względu na zagrożenie lawinowe Droga Trolli pozostała wyłączona z użytku do końca sezonu. Zamknięcie miało poważny wpływ na lokalną turystykę.