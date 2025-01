Hytty marzeń: to oferuje największa norweska organizacja turystyczna

Innerdalshytta znajduje się w okolicach Kristiansund. NTB/ Den Norske Turistforening/ Marius Dalseg

Góry czy morze? Styl tradycyjny czy ultranowoczesny? Na odludziu czy rzut beretem od miasta? Z obsługą czy z wyżywieniem we własnym zakresie? Sprawdź, co wybierano w Norwegii w minionym roku na wakacyjny wypad do wynajmowanego domku letniskowego. I może… zainspiruj się?

Norweskiemu odpowiednikowi PTTK, DNT (Den Norske Turistforening) nie można odmówić jednego – doświadczenia. Organizacja ta – obecnie licząca 300 ooo członków – powstała w 1868 roku i po dziś dzień sporo oferuje podróżnikom głodnym wrażeń.

Wśród jej sposobów na promowanie rekreacji na świeżym powietrzu – obok między innymi zorganizowanych wycieczek po lodowcach czy wypraw wspinaczkowych – znajdziemy wynajmowanie hytt. DNT dysponuje prawie 600 takimi domkami letniskowymi, dostępnymi nie tylko dla swoich członków. Które z nich są obecnie na topie?

Odpowiedzi na to pytanie DNT pomogły udzielić dane z wyszukiwarki dostępnej na należącym do tej organizacji portalu turystycznym UT.NO. Sprawdźmy, co znalazło się w zeszłym roku na podium na liście najczęstszych wyszukań.

Miejsce trzecie: Skåpet Południe kraju (okolice Stavanger, więc może warto zajrzeć przy okazji wycieczki, której głównym celem byłoby Preikestolen?), niepozorny wygląd, panoramiczne okna i zdecydowanie nie niepozorne widoki. Miejsce polecane dla rodzin z dziećmi.

Wiele osób chce odwiedzić domki Skåpet w Ryfylkeheiane.Źródło: ut.no/NTB/Marius Dalseg

Miejsce drugie: Innerdalshytta Przesuwamy się trochę na północ. Okolice Kristiansund. Oprócz piękna przyrody – urok zabytkowych budynków, z których starszy pochodzi być może z XVII wieku. Przepiękna architektura drewniana. Dużo miejsc noclegowych, więc może i ciekawe towarzystwo?

Miejsce pierwsze: Flokehyttene Przenieśmy się znów na południe, znów w okolice Stavanger. Wszyscy kochający widok morza i surowego piękna skał powinni być zadowoleni. Nazwy hytt składających się na ten kompleks upamiętniają bliskich jednego z pierwszych wikingów, który wyruszył w szeroki, nieznany świat i dotarł na nienazwaną wyspę dziś zwaną Islandią. A więc dwa w jednym: wypoczynek i historia.

Multum możliwości Pozostałe hytty z pierwszej dziesiątki (w tym nawet jedna… kamienna wieża!) do zobaczenia tutaj . Hytty DNT naprawdę mają moc przyciągania…. Był sobie raz (a nawet całkiem niedawno, bo w zeszłym roku) pewien Norweg – najwyraźniej ambitny i dysponujący sporą ilością wolnego czasu – który odwiedził je wszystkie.

Flokehyttene ponownie znalazło się na szczycie wyników wyszukiwania UT.Źródło: ut.no/NTB/Marius Dalseg

Warto wiedzieć, że na bardzo krótkie pobyty istnieje możliwość darmowego noclegu w niektórych spośród budynków zarządzanych przez norweskie lasy państwowe, Statskog

