Wizz Air nie ogląda się za siebie. Niebawem uruchomi dwie kolejne trasy krajowe

Węgierski niskobudżetowy przewoźnik jeszcze przed Bożym Narodzeniem uruchomi kolejne trasy krajowe po Norwegii, 16 listopada poinformowała agencja NTB. W połowie grudnia ruszą połączenia między Oslo a Stavanger, a także Oslo i Narvik/Harstad. To kolejny element ekspansji Wizz Aira na norweskim rynku lotniczym - 5 listopada linie otworzyły swoją bazę na stołecznym lotnisku.

Niskie ceny, częste loty

Váradi dodał także, że pasażerów do skorzystania z nowej oferty Wizz Air mogą zachęcić niskie ceny biletów (od 99 NOK), a także dopasowane do pasażerów rozkłady lotów.



Poniżej: dwie nowe trasy krajowe linii Wizz Air. Do Stavanger samoloty odlatywać będą dwa razy dziennie, do Narvik - codziennie.