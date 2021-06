W tym miesiącu w Norwegii startują nowe linie lotnicze. Debiutant uruchomił przedsprzedaż biletów

Do tej pory ok. 10 000 zapisało się na newsletter od Flyr. materiały prasowe flyr/ grafika: Unfold

30 czerwca w Norwegii rozpoczynają działalność nowe linie lotnicze – Flyr. Wraz z początkiem miesiąca ruszyła natomiast przedsprzedaż biletów, z której mogą skorzystać subskrybenci biuletynu informacyjnego norweskiego przewoźnika. Za kilka dni rezerwacja lotów stanie się dostępna również dla pozostałych klientów. Ceny połączeń mają utrzymywać się na poziomie około 400 koron.

Nową linię lotniczą założyli w ubiegłym roku Erik G. Braathens i powiązana wcześniej z Norwegianem Tonje Wikstrøm Frislid. Przewoźnik uruchomił przedsprzedaż biletów do ośmiu miejsc docelowych z Oslo do: Tromsø, Bodø, Harstad / Narvik, Trondheim, Bergen, Alicante, Malagi i Nicei. Docelowo Flyr chce oferować loty między największymi miastami Norwegii a popularnymi destynacjami zagranicznymi.

Linię mają wyróżniać korzystne ceny biletów, łatwa obsługa cyfrowa i proste zasady np. nadawania bagażu. Przewoźnik zapewnia bowiem na łamach norweskiej prasy, że dla niego bagaż to bagaż, nieważne, czy „jest to torba golfowa, rower, czy zwykła walizka”.

Do tej pory ok. 10 000 zapisało się na newsletter od Flyra. Firma zatrudnia na razie 67 osób, ale planuje powiększyć personel do 350 pracowników. W 2021 roku firma będzie miała do 6-8 samolotów, które będą obsługiwać ulubione kierunki Norwegów.