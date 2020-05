Uwaga, stołeczni kierowcy: od czerwca utrudnienia na ruchliwej trasie

W tunelu zostaną wymienione wszystkie sprzęty ratunkowe i dobudowane wyjścia ewakuacyjne. Ponadto na jego powierzchni Bane Nor planuje położyć nowe tory. Część Vålerengtunnelen będzie zamknięta planowo do września-października. Następnie jednak Statens vegvesen zajmie się pasem ruchu w kierunku południowym, nad którym prace potrwają do lutego 2021.