28 czerwca 2026 09:21
Urlop samochodem w Norwegii będzie droższy. Najmocniej odczują to elektryki
Rosną rachunki. Zniżki dla kierowców elektryków coraz mniejsze
Podobnie wygląda przejazd Oslo - Trondheim przez Gudbrandsdalen. Opłata dla auta elektrycznego wzrosła tam z 98 NOK do 395 NOK. Na trasie Trondheim - Kristiansand przez Østerdalen i Oslo koszt wzrósł ze 129 NOK do 500 NOK. NAF wskazuje, że różnica między dieslem i elektrykiem się zmniejszyła, choć auto elektryczne nadal jest tańsze na bramkach.
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Przewaga elektryków w systemie opłat drogowych maleje.Fot. Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0/Kjetil Ree
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AutoPASS pomaga. Opłaty trzeba regularnie sprawdzać
Organizacja zwraca też uwagę na dodatkowe koszty. Kierowcy powinni sprawdzić, czy mają brikke w samochodzie i czy nie płacą dopłaty do ceny urządzenia. Część firm wydających bramkowe urządzenia pobiera miesięczną opłatę. Można jej uniknąć tylko po aktywnym wyborze innej umowy.
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