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1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja
|
Redakcja
|

28 czerwca 2026 09:21

Urlop samochodem w Norwegii będzie droższy. Najmocniej odczują to elektryki

Kierowcy aut elektrycznych w Norwegii zapłacą latem 2026 znacznie więcej za bramki. Norweska Federacja Samochodowa (NAF) ostrzega, że na wielu popularnych trasach wakacyjnych rachunki wzrosły dwukrotnie lub bardziej wobec 2022 roku. Dotyczy to podróży samochodem w obie strony, liczonych z rabatem AutoPASS.
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Urlop samochodem w Norwegii będzie droższy. Najmocniej odczują to elektryki
Największe zmiany w wakacje 2026 odczują kierowcy aut elektrycznych. Fot. materiały prasowe NAF
Podsumowanie artykułu
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Około cztery na dziesięć osób planuje tego lata urlop samochodem. Z badania Norstat dla NAF wynika, że wśród kierowców aut elektrycznych odsetek jest jeszcze wyższy. Oznacza to większą grupę osób, które po wakacjach mogą zobaczyć wyższe opłaty drogowe. NAF przypomina, że niższe zniżki dla aut elektrycznych na bramkach oraz wprowadzenie opłat w kolejnych miastach podniosły końcowy koszt podróży. Dla aut z silnikiem Diesla zmiany są na większości tras niewielkie albo żadne.
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Rosną rachunki. Zniżki dla kierowców elektryków coraz mniejsze

NAF porównał opłaty na trasach między ponad 20 popularnymi kierunkami. Dane pokazują mocny wzrost kosztów dla aut elektrycznych. Na trasie Oslo - Trondheim przez Østerdalen kierowca elektryka płacił w 2022 roku 51 NOK. W 2026 roku jest to 324 NOK.

Podobnie wygląda przejazd Oslo - Trondheim przez Gudbrandsdalen. Opłata dla auta elektrycznego wzrosła tam z 98 NOK do 395 NOK. Na trasie Trondheim - Kristiansand przez Østerdalen i Oslo koszt wzrósł ze 129 NOK do 500 NOK. NAF wskazuje, że różnica między dieslem i elektrykiem się zmniejszyła, choć auto elektryczne nadal jest tańsze na bramkach.

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Przewaga elektryków w systemie opłat drogowych maleje.

Przewaga elektryków w systemie opłat drogowych maleje.Fot. Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0/Kjetil Ree

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Odkładam wyjazd, za drogo
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AutoPASS pomaga. Opłaty trzeba regularnie sprawdzać

Najniższe stawki wymagają urządzenia AutoPASS. Daje ono automatycznie 20 proc. rabatu na wszystkich bramkach i jest potrzebne, by kierowca otrzymał należną zniżkę dla auta elektrycznego. NAF podaje, że elektryk płaci maksymalnie 70 proc. pełnej stawki. To nadal mniej niż samochód spalinowy.

Organizacja zwraca też uwagę na dodatkowe koszty. Kierowcy powinni sprawdzić, czy mają brikke w samochodzie i czy nie płacą dopłaty do ceny urządzenia. Część firm wydających bramkowe urządzenia pobiera miesięczną opłatę. Można jej uniknąć tylko po aktywnym wyborze innej umowy.
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Ceny w zestawieniu NAF pobrano 10 czerwca. Dla wszystkich tras przyjęto wyjazd 17 czerwca o godz. 10. Stawki z 2022 roku przeliczono na obecną wartość pieniądza, przy wzroście cen o 12,16 proc. według kalkulatora Norges Bank.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Jak działa AutoPASS i rabat 20%?
Elektryk: co znaczy limit 70%?
Ile kosztuje Oslo–Trondheim 2026?
Jak uniknąć opłaty za brikke?
Czemu elektryki drożeją bardziej?
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