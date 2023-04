To największa ciężarówka elektryczna w Norwegii. Pozwoli zaoszczędzić prawie 60 000 litrów paliwa

Scania AB, szwedzki producent samochodów, dostarczyła największy w Norwegii elektryczny samochód ciężarowy. 66-tonowy olbrzym będzie transportował rocznie około 120 tys. ton wapna, zmniejszając emisję dwutlenku węgla na trasie o 156 ton.

Cichy gigant

Każdego roku ciężarówka na prąd będzie transportować około 120 ton wapna do portu, oszczędzając 58 800 litrów paliwa kopalnego rocznie. Oszczędzi także okolicznym mieszkańcom hałasu, ponieważ jest prawie bezgłośna. Po norweskich drogach jeździ już ponad 100 elektrycznych ciężarówek Scanii.



Scania dąży do tego, aby do 2025 r. 10 proc. całkowitej sprzedaży pojazdów stanowiły auta elektryczne, a do 2030 r. 50 proc., we wszystkich obszarach działalności, takich jak budownictwo, górnictwo, transport długodystansowy i samochody ciężarowe do przewozu drewna.