Stare prawa jazdy w Norwegii straciły ważność, ale ma je jeszcze 20 tys. kierowców

Aby odnowić prawo jazdy, jego starą laminowaną wersję, należy umówić się na wizytę na stronie internetowej Zarządu Dróg. stock.adobe.com/ fot. Roland Magnusson/ tylko do użytku redakcyjnego

Z wyliczeń Państwowego Zarządu Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) wynika, że około ​​20 tys. mieszkańców Norwegii nadal nie odnowiło swoich starych praw jazdy. Tymczasem straciły one ważność wraz z początkiem roku.

Aby odnowić prawo jazdy, jego starą laminowaną wersję, należy umówić się na wizytę na stronie internetowej Zarządu Dróg, a w punkcie Statens vegvesen zrobić sobie zdjęcie do dokumentu. Nowy projekt prawa jazdy przypomina poprzedni, ale jest wykonany z poliwęglanu. Jak twierdzi urząd, dokumenty są łatwiejsze do kontroli, ale trudniejsze do sfałszowania.