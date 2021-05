Skandynawskie linie wznawiają trasę za ocean. Z Norwegii polecimy do USA

Trasa otwiera się dla łatwego dostępu do obu metropolii w Nowym Jorku i dalszej podróży do reszty Stanów Zjednoczonych. stock.adobe.com/ fot.Lukas Wunderlich/ tylko do użytku redakcyjnego

Linie lotnicze SAS reaktywują loty transkontynentalne zawieszone rok temu z powodu pandemii covid-19. W majowym komunikacie prasowym skandynawski przewoźnik ogłosił, że już 3 lipca w ofercie SAS znów pojawi się bezpośrednia trasa z Oslo do Nowego Jorku. Bilety można rezerwować już teraz.

Trasa otwiera łatwy dostępu do obu metropolii w Nowym Jorku i dalszej podróży do innych regionów Stanów Zjednoczonych Ameryki dzięki wielu opcjom transferu na międzynarodowym lotnisku Newark Liberty. Początkowo loty będą się odbywać cztery razy w tygodniu: z Oslo do Norwego Jorku w środy i soboty, a z amerykańskiego lotniska do stolicy kraju fiordów w czwartki i niedziele. Linie SAS zaznaczają jednak, że będą stale oceniać możliwy wzrost częstotliwości rejsów w oparciu o zapotrzebowanie.

Odkąd w dobie pandemii podróże stały się loterią, SAS wprowadził dla klientów bardziej elastyczne opcje zmiany rezerwacji. Podróżni mogą anulować bilety międzynarodowe do 72 godzin przed odlotem i otrzymać voucher ważny jako płatność do wszystkich miejsc docelowych SAS. W przypadku podróży krajowych w Norwegii, Szwecji lub Danii SAS oferuje bezpłatną zmianę rezerwacji do godziny przed wylotem na bilet SAS Go Flex. Bilety SAS Plus podlegają zaś i zmianie rezerwacji, i zwrotowi. Dotyczy to zarówno tras krajowych, jak i międzynarodowych.