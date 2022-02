Ryanair rezygnuje z nowych połączeń z Oslo. Zostaną trzy trasy: w tym do Polski

Na sezon letni budżetowy przewoźnik ubiegał się pierwotnie o prawa do ośmiu połączeń z Oslo. stock.adobe.com/ fot. SoniaBonet/ tylko do użytku redakcyjnego

Irlandzkie linie lotnicze Ryanair realizują swoje śmiałe plany rozbudowy baz i tras na terenie Skandynawii. Podczas gdy przewoźnik dąży do osiągnięcia porozumienia z lotniskami w Danii i Szwecji, wiadomo już, że niektóre z ogłoszonych inwestycji w Norwegii nie dojdą do skutku.

Ryanair zrealizuje trzy nowe trasy z Gardermoen: do Londynu Stansted, Wilna i Katowic.Źródło: Fot. Glentamara, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zniechęca norweski podatek?

Na sezon letni budżetowy przewoźnik ubiegał się pierwotnie o prawa do ośmiu połączeń z Oslo. Miały to być: Paryż Beauvais, Palma de Mallorca, Sztokholm Arlanda, Kopenhaga, Alicante, Berlin, Bruksela i Malaga. Kiedy planowana ekspansja w pełnej formie została na razie odłożona do szuflady, firmie pozostały trzy trasy z Gardermoen: do Londynu Stansted, Wilna i Katowic.