Problemy na głównych lotniskach w kraju: pasażerowie nie skorzystają z bankomatów

Avinor poinformował o tymczasowym wstrzymaniu funkcjonowania bankomatów na lotniskach w Oslo i Bergen. To efekt toczącego się przed sądem w Oslo procesu. Problemy pasażerów trwają od 1 maja.

Operator norweskich lotnisk – Avinor – poinformował, że zakończył niedawno konkurs, który wyłonił podmiot prowadzący usługi bankowe na 10 lotniskach w kraju. Po rozstrzygnięciu, jeden z uczestników przetargu zgłosił sprzeciw wobec wyników do sądu. Instytucja przystała na wniosek i skorzystała z prawa tymczasowego zabezpieczenia roszczenia. Oznacza to, że Avinor nie może zawrzeć umowy z dostawcami usług bankowych do momentu rozstrzygnięcia sporu przez sąd w Oslo.



– Niefortunnym skutkiem procesu jest fakt, że lotnisko w Oslo i Bergen pozostaną bez usług bankowych do momentu przedstawienia wyników sprawy. Avinor rozważał zawarcie umów tymczasowych, na krótki okres, ale z różnych powodów nie jest w stanie ich przyjąć – skomentował dyrektor handlowy Avinor, Joachim Lupnaav Johnsen.