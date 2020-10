Początek nowej ery lotnictwa: w Norwegii powstało największe na świecie centrum zdalnych wież kontrolnych

20 października 2020 Avinor otworzył centrum wież do zdalnej kontroli ruchu lotniczego. Po włączeniu do programu wszystkich planowanych lotnisk Remote Towers – bo tak nazywa się powstały w Bodø kompleks – stanie się największym na świecie takim centrum.

Zdalne wieże to nowa koncepcja, która umożliwia kontrolę ruchu lotniczego gdzie indziej niż w lokalnej wieży kontrolnej danego lotniska. – To początek nowej ery w lotnictwie. Wieże do zdalnej kontroli sprawią, że będzie ono zarówno bezpieczniejsze, jak i solidniejsze dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii – napisał zarządca norweskich lotnisk w komunikacie prasowym.