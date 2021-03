Paszport immunologiczny połączony z aplikacją: Ryanair zbierze dane o szczepieniach i wynikach testu na koronawirusa

Dyrektor Generalny Ryanair ogłosił, że aplikacja mobilna linii lotniczych uzyska nową funkcję. Za jej pośrednictwem pasażerowie będą wysyłać zaświadczenie o odbytym szczepieniu lub negatywnym wyniku testu na COVID-19. Nowe narzędzie ma ułatwić podróżowanie.

Pierwsze informacje o wprowadzeniu paszportów immunologicznych, nazywanych często paszportami covidowymi, pojawiły się w drugiej połowie 2020 roku. Tak zwane Travel Pass miało powstać przy współpracy z Międzynarodowym Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Początkowo właściciele Ryanaira nie popierali takiego rozwiązania. Na przełomie lutego i marca zmienili zdanie i na własną rękę chcą wprowadzić podobne narzędzie. – Nie jestem wielkim zwolennikiem paszportów. Mówiąc to, mam na myśli pewne dokumenty, które będą respektowane na arenie międzynarodowej a wydawane przez rządy. Nie będą one bowiem dostępne wystarczająco szybko, żeby funkcjonowały już w trakcie tegorocznego lata. Dlatego uruchamiamy takie narzędzie w naszej aplikacji. Pasażerowie mogą przesyłać zaświadczenie o szczepieniu i negatywne wyniki testu PCR. To ułatwi im swobodne podróżowanie – skomentował zmiany Michael O’Leary, dyrektor generalny Ryanaria.