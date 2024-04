Nowe wersja Tesli w Norwegii. Przyszli kierowcy zapłacą ponad pół miliona koron

Tesla umożliwiła mieszkańcom Norwegii zamawianie nowego wariantu Modelu Y. Na ulice kraju fiordów wyjedzie wersja Long z napędem na tylne koła. Zachętą jest długi deklarowany zasięg oraz krótki czas oczekiwania.

Cena nowego modelu Tesli Y wyniesie z podatkami 502 196 NOK. Producent zapewnia, że jego zasięg zamyka się dopiero przy 600 km. Rozwinie prędkość maksymalną rzędu 217 km/h. Do 100 km/h przyspiesza w ciągu 5,9 sekundy. W porównaniu z poprzednim wariantem, kupujący nad fiordami zaoszczędzą około 34 tys. NOK. Samochody importowane do Norwegii będą produkowane w Berlinie. Tesla zapewnia, że trafią do nowych właścicieli w ciągu dwóch do czterech tygodni.