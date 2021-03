Norweskie drogi coraz bezpieczniejsze: kolejny spadek liczby ofiar wypadków samochodowych

Na norweskich drogach zginęły w lutym trzy osoby, wynika z danych Państwowego Zarządu Dróg i Autostrad (Statens vegvesen). Pierwsze miesiące 2021 roku wskazują na wyraźne polepszenie statystyk. Od stycznia w wypadkach samochodowych życie straciło dziewięć osób. W analogicznym okresie 2020 roku zgonów było 17.

– Mimo że każda śmierć na drodze jest tragedią, to cieszy nas fakt spadku liczby zabitych – skomentował najnowsze dane Guro Ranes, odpowiadający za bezpieczeństwo ruchu w Statens vegvesen. W lutym w każdym z trzech wypadków śmiertelnych uczestniczyły pojazdy ciężarowe. Do większej aktywności na drodze przyczynił się także okres trwających ferii. – Tego typu wypadki zawsze mają poważne konsekwencje. Chociaż nasze samochody stają się coraz bezpieczniejsze, nasze organizmy nie są bardziej odporne na obrażenia. Przy takich zdarzeniach kluczowa nadal jest odpowiednia prędkość oraz kwestia zapięcia pasów bezpieczeństwa. [...] Musimy pamiętać, aby były one dobrze zabezpieczone. Powinniśmy ściągnąć kurtkę i utrzymywać je na poziomie barku oraz bioder – komentuje Christoffer Solstad Steen, specjalista ds. komunikacji w Trygg Trafikk.

Norweskie marzenie: zero zgonów na drogach

15 lutego minęło 20 lat od debaty w Stortingu, która stała się podstawą tzw. wizji zero na norweskich drogach. Zakłada ona, że działania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego będą zmierzały do wyeliminowania wypadków śmiertelnych w kraju fiordów. W skład działań wchodzą nowelizacje przepisów ruchu drogowego, działania edukacyjne skierowane do kierowców oraz wykonywanie codziennych zadań przez pracowników Statens vegvesen. – Wizja zero jest podstawą wszystkiego, co robimy. Widzimy, że przynosi to rezultaty. Luty był szóstym miesiącem z rzędu, w którym odnotowano spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. To dobra motywacja do dalszej pracy. [...] Zachęcamy do tego, aby każdy w ruchu drogowym okazał rozwagę i jeździł zgodnie z warunkami – podsumował Guro Ranes.