Norwegowie prowadzą „na podwójnym gazie”? To największa zmora kraju fiordów

Nawet 140 tys. osób dziennie prowadzi samochód pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, wynika z szacunków norweskiej Policji Drogowej (Utrykningspolitiet). Kierujący „na podwójnym gazie” to także największa zmora pozostałych uczestników ruchu drogowego. Boi się ich blisko 75 proc. kierowców.

Badanie zrealizowane przez Norstat na rzecz firmy ubezpieczeniowej Frende Forsikring wskazuje, że aż 74 proc. prowadzących samochód wskazuje pijanych kierowców jako największe zagrożenie w ruchu drogowym. W niechlubnym rankingu wysokie miejsca zajęły także:W ankiecie realizowanej na rzecz Frende Forsikring 1007 osób otrzymało pytanie, czy prowadziło samochód, nie mając pewności co do własnej trzeźwości. 20 proc. z nich stwierdziło, że mogło dojść do takiej sytuacji.

Jak wynika z danych norweskiej Policji Drogowej w 2023 roku wykryto 11 428 osób prowadzących samochód pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. To coraz większy problem kraju fiordów. Badanie drogowe przeprowadzone przez służby policyjne w 2022 roku wykazało podwojenie liczby kierowców w stanie nietrzeźwości w porównaniu do raportów z 2015 i 2019 roku. Jednocześnie z pogłębionej ankiety Krajowej Administracji Drogowej dotyczącej wypadków śmiertelnych w 2022 roku wynika, że ​​nietrzeźwość lub wpływ środków odurzających jest prawdopodobną przyczyną 25 proc. wypadków.

Limit alkoholu w Norwegii, który umożliwia prowadzenie pojazdów wynosi 0,2 promila. Jeśli badanie wykaże przedział 0,2-0,5 promila, kierującemu grozi grzywna. Służby mogą czasowo wstrzymać uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeśli przedział wzrasta, prawo jazdy może zostać zabrane na okres od 12 do 18 miesięcy (w przypadku 0,5-0,8 promila). We wszystkich pozostałych przypadkach sprawy rozstrzyga sąd. Spowodowanie wypadku wydłuża okres utraty uprawnień. Kary finansowe dostosowane są do dochodu kierującego.



Źródła: Frende Forsikring, MojaNorwegia.pl