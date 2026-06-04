Norwegia obniży ceny biletów? Może pójść w ślady Szwecji

Szwecja obniży ceny biletów miesięcznych na autobus i pociąg o połowę. Zmiana ma obowiązywać od 1 lipca do końca 2026 roku. Norweska Partia Zielonych chce, by rząd Jonasa Gahra Støre zrobił to samo.

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Decyzja Szwecji ma być reakcją na rekordowo wysokie ceny paliw. Koszt działania oszacowano na 6,5 mld koron szwedzkich. Partia Zielonych wskazuje, że podobne rozwiązanie powinno zostać wprowadzone także w Norwegii. Stawia temat jako jeden z głównych punktów rozmów o zrewidowanym budżecie państwa.

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Zieloni naciskają na rząd. Støre pójdzie na ustępstwa? Oda Indgaard, rzeczniczka Partii Zielonych do spraw transportu, mówi, że Norwegia powinna pójść śladem Szwecji. Według niej obniżka cen biletów miesięcznych byłaby konkretną pomocą dla pasażerów. Ocenia, że rząd Støre jest już spóźniony. Jej zdaniem decyzja Szwecji to wyraźny sygnał dla władz w Oslo.



Zieloni mają teraz negocjować z rządem zrewidowany budżet państwa. Partia chce tańszej i lepszej komunikacji publicznej. Wśród żądań znajduje się finansowanie ogólnokrajowego biletu miesięcznego. Indgaard podkreśla, że ceny transportu publicznego w Norwegii przez długi czas rosły szybciej niż płace zwykłych mieszkańców.

Dostępność autobusów i pociągów ma być alternatywnym rozwiązaniem wobec m.in. podróży samochodem i wysokich cen paliw.Fot. Kjetil Ree (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Ankieta Zapłacił(a)byś 499 NOK za ogólnokrajowy bilet miesięczny? Tak, biorę od razu Tylko jeśli obejmie też dojazdy do pracy (strefy/pociągi) Nie, i tak jeżdżę autem Nie korzystam z komunikacji publicznej

Bilet miesięczny za 499 NOK? Zieloni stawiają warunki Partia Zielonych proponuje ogólnokrajowy bilet miesięczny za 499 NOK. Przedstawieciele ugrupowania twierdzą, że takie rozwiązanie mogłoby dać duże oszczędności rodzinom dojeżdżającym do pracy i szkoły. Indgaard wskazuje, że polityka transportowa powinna bardziej pomagać osobom bez samochodu. Chodzi o studentów, młodych, rodziny z ograniczonym budżetem i osoby zależne od autobusów oraz pociągów.



W Norwegii ceny biletów już wcześniej zostały obniżone. Stało się tak na początku maja po porozumieniu budżetowym z udziałem Zielonych. Na tańsze bilety miesięczne i lepszą ofertę transportową przeznaczono 1,7 mld NOK. W Oslo cena biletu w pierwszej strefie spadła z 855 do 605 NOK. W przypadku trzech lub większej liczby stref obniżka wyniosła do 400 NOK.