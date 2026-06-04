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  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja
|
Redakcja
|

04 czerwca 2026 09:02

Norwegia obniży ceny biletów? Może pójść w ślady Szwecji

Szwecja obniży ceny biletów miesięcznych na autobus i pociąg o połowę. Zmiana ma obowiązywać od 1 lipca do końca 2026 roku. Norweska Partia Zielonych chce, by rząd Jonasa Gahra Støre zrobił to samo.
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Norwegia obniży ceny biletów? Może pójść w ślady Szwecji
Polityka transportowa jest szeroko dyskutowana w kontekście projektu zrewidowanego budżetu państwa. Fot. MojaNorwegia.pl (zdjęcie archiwalne)
Podsumowanie artykułu
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Decyzja Szwecji ma być reakcją na rekordowo wysokie ceny paliw. Koszt działania oszacowano na 6,5 mld koron szwedzkich. Partia Zielonych wskazuje, że podobne rozwiązanie powinno zostać wprowadzone także w Norwegii. Stawia temat jako jeden z głównych punktów rozmów o zrewidowanym budżecie państwa.
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Zieloni naciskają na rząd. Støre pójdzie na ustępstwa?

Oda Indgaard, rzeczniczka Partii Zielonych do spraw transportu, mówi, że Norwegia powinna pójść śladem Szwecji. Według niej obniżka cen biletów miesięcznych byłaby konkretną pomocą dla pasażerów. Ocenia, że rząd Støre jest już spóźniony. Jej zdaniem decyzja Szwecji to wyraźny sygnał dla władz w Oslo.

Zieloni mają teraz negocjować z rządem zrewidowany budżet państwa. Partia chce tańszej i lepszej komunikacji publicznej. Wśród żądań znajduje się finansowanie ogólnokrajowego biletu miesięcznego. Indgaard podkreśla, że ceny transportu publicznego w Norwegii przez długi czas rosły szybciej niż płace zwykłych mieszkańców.

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Dostępność autobusów i pociągów ma być alternatywnym rozwiązaniem wobec m.in. podróży samochodem i wysokich cen paliw.

Dostępność autobusów i pociągów ma być alternatywnym rozwiązaniem wobec m.in. podróży samochodem i wysokich cen paliw.Fot. Kjetil Ree (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

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Zapłacił(a)byś 499 NOK za ogólnokrajowy bilet miesięczny?

Tak, biorę od razu
Tylko jeśli obejmie też dojazdy do pracy (strefy/pociągi)
Nie, i tak jeżdżę autem
Nie korzystam z komunikacji publicznej
Głosy: 3
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Bilet miesięczny za 499 NOK? Zieloni stawiają warunki

Partia Zielonych proponuje ogólnokrajowy bilet miesięczny za 499 NOK. Przedstawieciele ugrupowania twierdzą, że takie rozwiązanie mogłoby dać duże oszczędności rodzinom dojeżdżającym do pracy i szkoły. Indgaard wskazuje, że polityka transportowa powinna bardziej pomagać osobom bez samochodu. Chodzi o studentów, młodych, rodziny z ograniczonym budżetem i osoby zależne od autobusów oraz pociągów.

W Norwegii ceny biletów już wcześniej zostały obniżone. Stało się tak na początku maja po porozumieniu budżetowym z udziałem Zielonych. Na tańsze bilety miesięczne i lepszą ofertę transportową przeznaczono 1,7 mld NOK. W Oslo cena biletu w pierwszej strefie spadła z 855 do 605 NOK. W przypadku trzech lub większej liczby stref obniżka wyniosła do 400 NOK.
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Obniżki nie muszą jednak zostać utrzymane na stałe. Ceny mogą ponownie wzrosnąć, jeśli rząd nie przedłuży finansowania w budżecie na kolejny rok. Partia Pracy nie komentuje pojedynczych żądań w czasie negocjacji. Tuva Moflag, rzeczniczka partii do spraw finansów, przekazała, że celem jest odpowiedzialny i całościowy budżet, który ma zabezpieczać finanse mieszkańców w niepewnym czasie.
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