Norwegia nie oszczędza na samochodach. Olbrzymi wzrost sprzedaży

Norweski rynek motoryzacyjny rozpoczął 2025 rok wzrostem zarówno w liczbie rejestracji nowych pojazdów, jak i w ich wartości. Zgodnie z raportem Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) za pierwszy kwartał 2025 roku, liczba zarejestrowanych nowych samochodów osobowych wzrosła o 42 proc. w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim, osiągając 31 596 pojazdów.

Całkowita wartość sprzedaży w tym segmencie wyniosła 18,3 mld NOK. Stanowi to wzrost o 47,6 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Wzrost ten przypisuje się m.in. zwiększonemu zainteresowaniu hybrydami plug-in przed planowanymi zmianami podatkowymi, które miały wejść w życie 1 kwietnia. To spowodowało wzrost średniej ceny nowego samochodu w porównaniu do poprzedniego roku. Udział pojazdów nabywanych przez firmy wzrósł o 2,3 punktu procentowego, osiągając 47,7 proc. w analizowanym kwartale.​

Samochody ciężarowe także w rozkwicie

Rynek samochodów dostawczych również odnotował pozytywny trend. W pierwszym kwartale zarejestrowano 6 710 nowych pojazdów dostawczych, co oznacza wzrost o 3,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wartość sprzedaży w tym segmencie osiągnęła 4,8 mld NOK, co stanowi wzrost o 4,3 proc.. Przesunięcie preferencji konsumentów z mniejszych na większe pojazdy dostawcze przyczyniło się do wzrostu średniej ceny.​