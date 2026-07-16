16 lipca 2026 13:22
Norwegia na tle Europy. Nowe dane o wypadkach pokazują, gdzie jest dziś najbezpieczniej
Aut jest więcej. Ofiar w Norwegii mniej
Po tym okresie tempo zmian było mniejsze. SSB wskazuje, że poprawa bezpieczeństwa następowała mimo wzrostu liczby aut i większych przebiegów. Wpływ mogły mieć działania wprowadzone od lat 70. Wśród nich wymieniono pasy bezpieczeństwa, niższe limity prędkości, zmiany w infrastrukturze oraz bezpieczniejsze samochody.
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Mniej rannych w Norwegii. Na drogach różne typy zdarzeń
Największy spadek dotyczył wypadków w tym samym kierunku jazdy. Ta kategoria obejmuje między innymi najechania od tyłu i zmniejszyła się z 2 684 zdarzeń w 2005 roku do 734 w 2025 roku. Mniej było też zderzeń czołowych, wypadków na skrzyżowaniach, zdarzeń z pieszymi oraz wypadków pojedynczych pojazdów. Najwięcej osób poszkodowanych w wypadkach z obrażeniami ciała odnotowano w grupie wieku 25-34 lata.
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