Norwegia na tle Europy. Nowe dane o wypadkach pokazują, gdzie jest dziś najbezpieczniej

Choć liczba wypadków nie jest na poziomie wskazanych w rządowych celach, liczba ofiar zdecydowanie spadła na przestrzeni lat.

Choć liczba wypadków nie jest na poziomie wskazanych w rządowych celach, liczba ofiar zdecydowanie spadła na przestrzeni lat. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Na norweskich drogach jest coraz więcej pojazdów. Jednocześnie liczba wypadków z obrażeniami ciała spadała systematycznie do 2025 roku, wynika z danych Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB). W 2025 roku samochodów było prawie cztery razy więcej niż w 1970 roku, a liczba zabitych i ciężko rannych spadła w tym czasie o 85 proc.

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Szczyt liczby wypadków drogowych w Norwegii przypadł na okolice 1970 roku. SSB wskazuje, że od tego czasu nastąpił szybki spadek liczby zdarzeń, mimo że od 1950 roku liczba pojazdów na drogach rosła bardzo mocno. Ruch jest dziś większy. Kierowcy pokonują też dłuższe dystanse niż wcześniej, z krótkim naturalnym spadkiem przebiegów w czasie pandemii koronawirusa.

Aut jest więcej. Ofiar w Norwegii mniej Statystyki pokazują wyraźną zmianę. Udział zabitych i ciężko rannych w przeliczeniu na zarejestrowane pojazdy był najwyższy w pierwszych latach dostępnych danych, czyli od 1950 roku. Potem zaczął spadać. Najszybszy spadek widoczny był od lat 50. do lat 80.



Po tym okresie tempo zmian było mniejsze. SSB wskazuje, że poprawa bezpieczeństwa następowała mimo wzrostu liczby aut i większych przebiegów. Wpływ mogły mieć działania wprowadzone od lat 70. Wśród nich wymieniono pasy bezpieczeństwa, niższe limity prędkości, zmiany w infrastrukturze oraz bezpieczniejsze samochody.

Liczba ofiar wypadków i samochodów w Norwegii w latach 1946-2025.Il. SSB

Mniej rannych w Norwegii. Na drogach różne typy zdarzeń Ostatnie 20 lat przyniosło dalszy spadek. W 2025 roku SSB podał 751 osób zabitych lub ciężko rannych w wypadkach drogowych, czyli o 37,5 proc. mniej niż 20 lat wcześniej. Liczba zabitych wyniosła 106. Liczba lekko rannych spadła z 9 455 w 2005 roku do 3 735 w 2025 roku.



Największy spadek dotyczył wypadków w tym samym kierunku jazdy. Ta kategoria obejmuje między innymi najechania od tyłu i zmniejszyła się z 2 684 zdarzeń w 2005 roku do 734 w 2025 roku. Mniej było też zderzeń czołowych, wypadków na skrzyżowaniach, zdarzeń z pieszymi oraz wypadków pojedynczych pojazdów. Najwięcej osób poszkodowanych w wypadkach z obrażeniami ciała odnotowano w grupie wieku 25-34 lata.

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Dane SSB obejmują również porównania z Europą. W 2023 roku Norwegia miała 552 samochody na 1 000 mieszkańców, mniej niż Finlandia i więcej niż Szwecja. W 2024 roku Norwegia miała najniższy wśród krajów nordyckich wskaźnik zabitych w wypadkach drogowych: 16 osób na mln mieszkańców.