Nordycki wyścig po nowe auta. Norwegia stawia na prąd, a sąsiedzi?

Emil Bogumił

14 sierpnia 2025 15:02

Kopiuj link
Nordycki wyścig po nowe auta. Norwegia stawia na prąd, a sąsiedzi?

Rynek optymistycznie patrzy na kolejne miesiące 2025 roku. Fot. Shutterstock, za: OFV

W lipcu 2025 r. w krajach nordyckich odnotowano wzrost sprzedaży nowych samochodów osobowych w porównaniu z lipcem 2024 roku. W Norwegii Tesla Model Y zajęła pierwsze miejsce na liście najczęściej rejestrowanych modeli, podczas gdy w pozostałych krajach nordyckich nie pojawiła się nawet w Top 10.

Ogłoszenia MojaNorwegia

W Norwegii w lipcu zarejestrowano 9 565 nowych samochodów osobowych, co stanowi wzrost o 48,2 proc. w porównaniu z lipcem 2024 r. Wzrost sprzedaży nowych aut w Danii wyniósł 20 proc., w Szwecji 9,1 proc., a w Finlandii 4,6 proc. Wszystkie dane wskazują na wyraźny impuls popytu, mimo że ubiegłoroczne wyniki bazowe były niskie.
Kolejny rekord w Norwegii. Samochody elektryczne z historycznym wynikiem

Elbile królują nad fiordami

Norwegia potwierdziła pozycję lidera w elektryfikacji. W lipcu aż 97,2 proc. nowych samochodów osobowych były to auta elektryczne. W Danii udział wyniósł 67,2 proc., w Finlandii 36,3 proc., a w Szwecji 35,6 proc. W każdym z tych krajów zaobserwowano wzrost udziału aut elektrycznych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W Danii było to ponad 51 proc., w Finlandii 25,8 proc., a w Szwecji około 34 proc.
Docenili bezpieczeństwo na norweskich drogach. Ma być przykładem dla całej Europy

Norwegia z rekordem sprzedaży samochodów?

Norweska Rada Informacyjna ds. Ruchu Drogowego wskazała, że lipiec zwykle bywa spokojny w salonach samochodowych, jednak w tym roku zauważono napływ klientów realizujących zamówienia, częściowo zamawiane wcześniej, a teraz dostarczane mimo trwających opóźnień.

Zasygnalizowano możliwość dalszego spadku stóp procentowych, co może dodatkowo stymulować sprzedaż. Szacunki OFV na rok 2025 mówią o 140–150 tys. nowych samochodów osobowych, do których realizacji sprzedaż w lipcu przybliża.
Wielu dealerów wycofało już ze sprzedaży spalinowe modele lub znacznie je ograniczyło.

Wielu dealerów wycofało już ze sprzedaży spalinowe modele lub znacznie je ograniczyło.Fot. Norsk Elbilforening (Norweskie Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych), CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

W lipcu 2025 r. w krajach nordyckich obserwujemy wyraźny wzrost sprzedaży nowych samochodów osobowych. Wszystkie cztery kraje odnotowały wzrosty, a szczególnie wysoki udział samochodów elektrycznych w Norwegii podkreśla coraz silniejszą elektryfikację motoryzacji. Lipcowe wyniki wskazują na silną pozycję rynkową i sprzyjające warunki – zarówno gospodarcze, jak i cenowe – co może utrzymać dobrą dynamikę sprzedaży w kolejnych miesiącach.
