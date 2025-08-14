Nordycki wyścig po nowe auta. Norwegia stawia na prąd, a sąsiedzi?
14 sierpnia 2025 15:02
Rynek optymistycznie patrzy na kolejne miesiące 2025 roku. Fot. Shutterstock, za: OFV
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Elbile królują nad fiordami
Norwegia z rekordem sprzedaży samochodów?
Zasygnalizowano możliwość dalszego spadku stóp procentowych, co może dodatkowo stymulować sprzedaż. Szacunki OFV na rok 2025 mówią o 140–150 tys. nowych samochodów osobowych, do których realizacji sprzedaż w lipcu przybliża.
Wielu dealerów wycofało już ze sprzedaży spalinowe modele lub znacznie je ograniczyło.Fot. Norsk Elbilforening (Norweskie Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych), CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz