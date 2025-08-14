Nordycki wyścig po nowe auta. Norwegia stawia na prąd, a sąsiedzi?

Rynek optymistycznie patrzy na kolejne miesiące 2025 roku. Fot. Shutterstock, za: OFV

W lipcu 2025 r. w krajach nordyckich odnotowano wzrost sprzedaży nowych samochodów osobowych w porównaniu z lipcem 2024 roku. W Norwegii Tesla Model Y zajęła pierwsze miejsce na liście najczęściej rejestrowanych modeli, podczas gdy w pozostałych krajach nordyckich nie pojawiła się nawet w Top 10.

W Norwegii w lipcu zarejestrowano 9 565 nowych samochodów osobowych, co stanowi wzrost o 48,2 proc. w porównaniu z lipcem 2024 r. Wzrost sprzedaży nowych aut w Danii wyniósł 20 proc., w Szwecji 9,1 proc., a w Finlandii 4,6 proc. Wszystkie dane wskazują na wyraźny impuls popytu, mimo że ubiegłoroczne wyniki bazowe były niskie.

Elbile królują nad fiordami Norwegia potwierdziła pozycję lidera w elektryfikacji. W lipcu aż 97,2 proc. nowych samochodów osobowych były to auta elektryczne. W Danii udział wyniósł 67,2 proc., w Finlandii 36,3 proc., a w Szwecji 35,6 proc. W każdym z tych krajów zaobserwowano wzrost udziału aut elektrycznych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W Danii było to ponad 51 proc., w Finlandii 25,8 proc., a w Szwecji około 34 proc.

Norwegia z rekordem sprzedaży samochodów? Norweska Rada Informacyjna ds. Ruchu Drogowego wskazała, że lipiec zwykle bywa spokojny w salonach samochodowych, jednak w tym roku zauważono napływ klientów realizujących zamówienia, częściowo zamawiane wcześniej, a teraz dostarczane mimo trwających opóźnień.



Zasygnalizowano możliwość dalszego spadku stóp procentowych, co może dodatkowo stymulować sprzedaż. Szacunki OFV na rok 2025 mówią o 140–150 tys. nowych samochodów osobowych, do których realizacji sprzedaż w lipcu przybliża.

Wielu dealerów wycofało już ze sprzedaży spalinowe modele lub znacznie je ograniczyło.Fot. Norsk Elbilforening (Norweskie Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych), CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

