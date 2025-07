Mały bagaż podręczny w cenie biletu? Linie lotnicze może czekać rewolucja

Kwestie bagażu podręcznego to ważny element polityki cenowej linii lotniczych. Urzędnicy przekonują, że działa to na niekorzyść pasażerów. Fot. MN

Unia Europejska rozważa wprowadzenie nowych przepisów, które nakazywałyby uwzględnienie standardowej ręcznej torby (do siedmiu kg) w cenie biletu lotniczego. Wniosek ten zyskał mocne poparcie podczas spotkania Komisji Transportu i Turystyki UE 24 czerwca. Ostateczny głos w sprawie mają teraz państwa członkowskie, a decyzja może zapaść już w lipcu.

Od dłuższego czasu toczy się spór między europejskimi liniami lotniczymi, organizacjami konsumenckimi oraz instytucjami UE o to, czy ręczna torba powinna być wliczana w cenę biletu. Obecna praktyka zakłada, że pasażerowie muszą dopłacać za bagaż podręczny, co dotyczy takich linii jak Norwegian, SAS czy Widerøe. Przedstawiciele UE proponują zmianę, zgodnie z którą jedna sztuka bagażu o wadze do siedmiu kg byłaby objęta ceną podstawową. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie procesu rezerwacji i zapewnienie przejrzystości dla pasażerów.