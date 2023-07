Lotnisko Oslo-Gardermoen wśród najlepszych w Europie. Avinor walczy o powrót ruchu sprzed pandemii

Oslo-Gardermoen wskazano jako jedno z najlepszych w Europie. Stołeczny port otrzymał wyróżnienie w kategorii od 25 do 40 mln pasażerów rocznie. Wysokie oceny w grupie otrzymały także lotniska w Atenach i Brukseli.

Gala ACI Best Airport Awards odbyła się 27 czerwca w Barcelonie. Nagrodzono na niej najlepsze porty lotnicze w Europie. W kategorii od 25 do 40 mln pasażerów rocznie zwyciężyło lotnisko w Atenach. Wyróżnienie otrzymały odpowiedniki w Brukseli oraz Oslo-Gardermoen. – ACI Europe podkreśla między innymi, że lotnisko w Oslo jest innowacyjne, najbardziej punktualne w Europie i ma aktywny program zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ponieważ są to trzy rzeczy, nad którymi ciężko pracujemy każdego dnia – skomentował dyrektor obiektu Stine Ramstad Westby.



Kierownictwo lotniska zwróciło uwagę, że nagroda jest efektem pracy wszystkich zatrudnionych. W porcie pracuje 13 tys. osób. – Airports Council International Europe (ACI Europe) to organizacja, której członkami są prawie wszystkie lotniska, a tym samym reprezentuje całe lotnictwo. To bardzo miłe, że jesteśmy w ten sposób nagradzani – dodał dyrektor Oslo-Gardermoen.