Latem setki kierowców w Norwegii traci „prawko”. Przyczyną nadmierna prędkość

W miesiącach letnich norweska policja konfiskuje o 55 proc. więcej praw jazdy za przekroczenie prędkości niż w jakimkolwiek innym okresie roku. Według drogówki (Utrykningspolitiet, UP) większość kierowców, którzy zbyt chętnie naciskają pedał gazu, to mężczyźni.

Latem UP najwięcej kontroli przeprowadza na trasach krajowych, europejskich i okręgowych, na których zdarza się najwięcej wypadków. Większość osób przyłapanych za zbyt szybką jazdę, co nazywa się poważnymi wykroczeniami związanymi z przekroczeniem prędkości, to młodzi mężczyźni, natomiast najbardziej uproszczone wyroki otrzymują panowie w wieku od 45 do 55 lat.

Dużej poprawy nie ma Do czerwca tego roku 3458 wykroczeń za brawurową jazdę zakończyło się zgłoszeniem, a w 51 422 przypadkach odnotowano uproszczone zawiadomienie. To mniej więcej tyle samo, co w zeszłym roku.

Zaś tylko czerwcu 2024 policja drogowa wydała 10 617 uproszczonych powiadomień dla kierowców i motocyklistów za przekroczenie prędkości. Chociaż to mniejszy wynik niż w czerwcu ubiegłego roku, kiedy było ich 12 146, nadal nie jest to dobry początek lata, mówi zastępca menedżera UP Roar Skjelbred Larsen na falach radia P4.

W czerwcu 899 osób przyłapano na jeździe z tak dużą szybkość, że zgłoszono je. Jest ich o 36 więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

Drogówce zdarza się łapać kierowców, którzy w strefie 80 jadą ponad 130 km/h.

Główne zagrożenie na drodze – Mówimy, że traci się prawo jazdy na rzecz tych, którzy je posiadają. Karą może być grzywna albo warunkowa lub bezwarunkowa kara pozbawienia wolności. Są to ludzie, którzy jeżdżą zdecydowanie za szybko, nie zwracają uwagi na zasady. Narażają życie swoje i innych – dodaje Larsen.

W miesiącach letnich: czerwcu, lipcu i sierpniu, najwięcej osób traci życie w ruchu ulicznym. W zeszły roku ofiar śmiertelnych było ponad 30. W czerwcu bieżącego roku zmarło 13 osób.

– Jeśli wszyscy będą przestrzegać ograniczenia prędkości, będą trzeźwi i uważni, możemy zmniejszyć te liczby – podsumowuje Larsen.

Norweska drogówka przeprowadziła wiele kontroli w czerwcu i będzie je kontynuować przez całe lato. Tylko ostatniego dnia miesiąca czterech kierowców straciło prawo jazdy podczas kontroli prędkości na trasie E6 w Dovrefjell. W strefie 80 najwyższa zmierzona prędkość wyniosła 133 km/h.

Źródła: Utrykningspolitiet, NTB, Radio P4