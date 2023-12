Korki, wypadki i kłopoty z parkowaniem: nadchodzi świąteczny chaos drogowy

Drogowcy i aktywiści motoryzacyjny przestrzegają przed kryzysem drogowym, który co roku poprzedza norweski okres świąteczno-noworoczny. Zwracają uwagę, że większa liczba podróżujących naznaczona jest licznymi wypadkami, zatorami i problemami z parkowaniem. W związku z możliwą trudną sytuacją atmosferyczną, przypominają o możliwości wybrania alternatywnych tras.

Fremtind, największy w Norwegii operator punktów poboru opłat w Norwegii, przewiduje, że 21 i 22 grudnia na drogach pojawi się ponad milion kierowców. – Największy ruch widoczny jest nie tylko w miastach, ale także na drogach wiejskich. Wiele osób rozpoczyna wtedy podróż, by spędzić Boże Narodzenie z rodziną. Najrozsądniej zacząć jazdę wcześnie lub poczekać do godzin wieczornych. Największy ruch występuję pomiędzy 13:00 a 18:00 – skomentował Svein Skovly, dyrektor handlowy Fremtind Service.



Jak precyzują przedstawiciele operatora, ruch uliczny uspokoi się w niedzielę wieczorem. Na drogach będzie spokojnie do Nowego Roku. Za okres świątecznych powrotów uznaje się 1 i 2 stycznia.