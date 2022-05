Koniec zaklejania znaku narodowości na tablicy rejestracyjnej. Za łamanie przepisów grozi wysoka grzywna

Norweska flaga na niebieskim tle to aktualny i dopuszczalny wygląd oznakowania na tablicy rejestracyjnej. Fot. Statens vegvesen

Norweski Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) zniósł możliwość odbioru naklejek zaklejających znak narodowości na tablicach rejestracyjnych. Instytucja przypomina, że w 2021 roku zmieniły się związane ze sprawą przepisy. Za niedostosowanie się do regulacji grozi grzywna do trzech tys. koron.

2 maja Norweski Zarząd Dróg Publicznych poinformował o zakończeniu wydawania naklejek, które pozwalają zakryć znak narodowości na tablicy rejestracyjnej. Decyzja poprzedzona była wzrostem liczby kierowców, którzy zgłaszali się po nie, chcąc zmienić wygląd samochodu. Większość z nich zaklejała norweską flagę umieszczoną na czarnym tle. We wrześniu 2021 roku korzystanie z takich tablic stało się niezgodne z prawem i groziło grzywną do trzech tys. NOK. Podobna kara czeka osoby, które zakryją niechciany element we własnym zakresie.