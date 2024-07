Głupota czy brawura? Polak i Norweg nie wpuszczeni do samolotu przez „bombę i granaty”

To nie pierwszy raz, kiedy gdańscy strażnicy graniczni interweniują wobec pasażerów lecących do Norwegii. Fot. materiały prasowe Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku/MOSG

W połowie lipca strażnicy graniczni w Gdańsku musieli stawić czoła wyjątkowo niefrasobliwym pasażerom. Dwóch z nich planowało podróż do Oslo. Przez wzgląd na własne zachowanie, samolot odlatujący do Norwegii obserwowali z lotniska.