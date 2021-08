Elektryki przegrywają walkę z ulewnym deszczem. „Kierowcy myślą, że samochód to amfibia wodna”

W okresie wakacji mieszkańcy Norwegii od lat muszą mierzyć się z nadmiarem wody./zdjęcie ilustracyjne Tupungato - stock.adobe.com/Tylko do użytku redakcyjnego

W ostatnich dniach lipca mieszkańcy południowej i wschodniej Norwegii musieli zmierzyć się z ulewnymi deszczami. Trudne warunki pogodowe były szczególnie uciążliwe dla użytkowników pojazdów elektrycznych. Jak zwracają uwagę eksperci, kontakt elbili z nadmiarem wody może oznaczać całkowite zniszczenie pojazdu.

W okresie wakacji mieszkańcy Norwegii od lat muszą mierzyć się z nadmiarem wody. Szczególnie narażone są tereny zurbanizowane - obszary pozbawione zieleni oraz innych naturalnych odpływów są zalewane i przypominają jeziora oraz rwące potoki. Eksperci twierdzą, że kierowcy, którzy zdecydują się na jazdę w takich warunkach mogą stracić nie tylko samochód, ale również prawo do odszkodowania. - Znamy wiele przypadków osób, które myślą, że samochód jest amfibią wodną i wytrzyma jazdę przez duże ilości wody. Po fakcie mogę one otrzymać „mokrą niespodziankę” - komentuje Sigmund Clementz z towarzystwa ubezpieczeniowego If.