Ciężarówki wjadą na więcej norweskich tras. Ma to zwiększyć wydajność transportu

Drogi, które są obecnie otwarte dla pojazdów do 50 ton masy całkowitej, będą mogły dopuścić ciężarówki ważące do 60 ton.

Od jesieni więcej dróg w Norwegii ma zostać otwartych dla najcięższych pojazdów, takich jak samochody do przewozu drewna czy modułowe. Zmiana przepisów oznacza, że norweskie trasy liczniej pomieszczą ciężarówki o masie całkowitej do 60 ton.

Zdaniem ministra transportu Jona-Ivara Nygårda takie rozwiązanie będzie zgodne z inicjatywami branży transportowej i doprowadzi do zwiększenia jej wydajności. Wprowadzenie zasad, które umożliwią wjazd na nowe odcinki dróg ciężarówkom o większej masie całkowitej sprawi, że zmniejszy się liczba ciężkich pojazdów na drogach przeznaczonych dla samochodów osobowych, a to z kolei przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.