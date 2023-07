Celnicy będą testować kierowców alkomatem. Mogą zatrzymać ich siłą

Od 1 lipca Służba Celna (Tolletaten) w Norwegii będzie miała możliwość poddania badaniu alkomatem kierowców zatrzymanych w odprawie na granicy.

Test będzie można wykonać, gdy auto zostanie zatrzymane w związku z kontrolą na granicy. Organ celny będzie miał również prawo do zatrzymania kierowcy, jeśli osoba ta będzie próbowała uchylić się od kontroli. Do tej pory tylko policja była uprawniona do przeprowadzania kontroli kierujących pojazdami pod wpływem środków odurzających.