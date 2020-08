Bane Nor z nowym rekordem. 80 000 000 pasażerów skorzystało z norweskiej kolei

29 lipca agencja prasowa NTB poinformowała o nowym rekordzie, który padł w Norwegii. Ponad 80 milionów pasażerów skorzystało w 2019 roku z oferty norweskiej kolei. Szczególnie popularne były trzy trasy.

Nye Tangenvika bru blir Norges lengste jernbanebru, og er en del av InterCity-satsingen mot Hamar. Som betyr under en times reisevei mellom Hamar og Oslo og flere togavganger Prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru er nå ute i markedet. https://t.co/VsOn1Y5eov pic.twitter.com/JDkKADdaJd

O jeden milion wzrosła liczba pasażerów jadących na odcinku Drammen, Asker, Sandvika, Oslo. Podobny przyrost Bane Nor odnotował na linii Jærbanen. W zeszłym roku skorzystało z niej około 5 000 000 pasażerów – to o 1 mln więcej niż w roku 2018. Do 2,1 mln osób wzrosła z kolei liczba podróżnych na linii Gjøvik, to o pół miliona więcej niż dwa lata temu.



Od 2012 roku liczba pasażerów norweskiej kolei wciąż rośnie. Osiem lat temu wynosiła 62 miliony, to o 18 milionów pasażerów mniej niż w ubiegłym roku – ponad trzykrotność ogólnej populacji Norwegii.