Biznes i gospodarka
08 kwietnia 2026 11:12

Ceny ropy i gazu szaleją. Rynek zareagował na rozejm Trumpa i Iranu

Ceny gazu w Europie gwałtownie spadają po ogłoszeniu dwutygodniowego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Rynek reaguje natychmiast także na ropę naftową.
Strony konfliktu deklarują chęć dalszych rozmów pokojowych.
Podsumowanie artykułu
Notowania europejskiego gazu (TTF) spadają o blisko 20 proc. 8 kwietnia cena wynosi 42 euro/MWh wobec 53 euro dzień wcześniej. Przed wybuchem konfliktu było to 31 euro. Równolegle tanieje ropa Brent, która kosztuje 93 dolary za baryłkę wobec 111 dolarów dzień wcześniej. Przed konfliktem cena wynosiła 73 dolary.
Rozejm Trumpa i Iranu. Tak reaguje rynek

Porozumienie o zawieszeniu broni ogłoszono w nocy z 7 na 8 kwietnia. Ma obowiązywać przez dwa tygodnie. Zostało zaakceptowane przez USA, Iran i Izrael. Warunkiem jest m.in. pełne i bezpieczne otwarcie Cieśniny Ormuz.

Spadki cen pojawiły się natychmiast po ogłoszeniu informacji. Wcześniej ceny surowców rosły w związku z wojną, która rozpoczęła się 28 lutego. Gaz był w pewnym momencie ponad dwukrotnie droższy niż przed konfliktem. Ropa także wyraźnie zyskała na wartości. Po informacji o rozejmie rynki akcji w USA zaczęły rosnąć.

Po ogłoszeniu zawieszenia broni zmiany widoczne są także na rynku walutowym. NOK umacnia się wobec dolara o około 3 øre. Kurs wynosił 8 kwietnia około 11:00 9,59 NOK za dolara. W relacji do euro NOK lekko się osłabia. Jedno euro kosztuje 11,19 NOK.

Pojawiają się niepotwierdzone doniesienia, że Iran mógł rozważać opłaty za przepływ przez Cieśninę Ormuz sięgające nawet 2 mln dolarów za statek.

Pojawiają się niepotwierdzone doniesienia, że Iran mógł rozważać opłaty za przepływ przez Cieśninę Ormuz sięgające nawet 2 mln dolarów za statek.Fot. pexels.com / CC0

Negocjacje w toku. Rynek odczuwa niepewność

Analitycy wskazują na niepewność co do trwałości porozumienia. Zawieszenie broni ma charakter tymczasowy. Pojawiają się pytania o jego realne utrzymanie. Eksperci zwracają uwagę na możliwy wpływ spadków cen surowców na Oslo Børs, który wcześniej rósł dzięki drożejącej ropie i gazowi.

Iran przedstawił propozycję 10 punktów dotyczących m.in. zakończenia konfliktu, zniesienia sankcji i zasad żeglugi przez Cieśninę Ormuz. USA nie potwierdziły szczegółów planu. Pakistan zaprosił strony do rozmów w Islamabadzie. Możliwe są dalsze negocjacje dotyczące długoterminowego porozumienia.
W tle pozostają kwestie transportu surowców przez Cieśninę Ormuz. Pojawiają się informacje o możliwych opłatach dla statków, które mogłyby obowiązywać w czasie rozejmu. Decyzje w tej sprawie mogą wpłynąć na koszty dostaw i dalsze zmiany cen energii na rynkach międzynarodowych.
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
Sprawdź
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest TTF i czemu spada?
Czy rachunki w NO spadną i kiedy?
Ropa a NOK i ceny w sklepach
O co chodzi z Cieśniną Ormuz?
Co z Oslo Børs przy taniej ropie?
