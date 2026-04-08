08 kwietnia 2026 11:12
Ceny ropy i gazu szaleją. Rynek zareagował na rozejm Trumpa i Iranu
Rozejm Trumpa i Iranu. Tak reaguje rynek
Spadki cen pojawiły się natychmiast po ogłoszeniu informacji. Wcześniej ceny surowców rosły w związku z wojną, która rozpoczęła się 28 lutego. Gaz był w pewnym momencie ponad dwukrotnie droższy niż przed konfliktem. Ropa także wyraźnie zyskała na wartości. Po informacji o rozejmie rynki akcji w USA zaczęły rosnąć.
Po ogłoszeniu zawieszenia broni zmiany widoczne są także na rynku walutowym. NOK umacnia się wobec dolara o około 3 øre. Kurs wynosił 8 kwietnia około 11:00 9,59 NOK za dolara. W relacji do euro NOK lekko się osłabia. Jedno euro kosztuje 11,19 NOK.
Pojawiają się niepotwierdzone doniesienia, że Iran mógł rozważać opłaty za przepływ przez Cieśninę Ormuz sięgające nawet 2 mln dolarów za statek.Fot. pexels.com / CC0
Negocjacje w toku. Rynek odczuwa niepewność
Iran przedstawił propozycję 10 punktów dotyczących m.in. zakończenia konfliktu, zniesienia sankcji i zasad żeglugi przez Cieśninę Ormuz. USA nie potwierdziły szczegółów planu. Pakistan zaprosił strony do rozmów w Islamabadzie. Możliwe są dalsze negocjacje dotyczące długoterminowego porozumienia.
