Ceny ropy i gazu szaleją. Rynek zareagował na rozejm Trumpa i Iranu

Rozejm Trumpa i Iranu. Tak reaguje rynek

Porozumienie o zawieszeniu broni ogłoszono w nocy z 7 na 8 kwietnia. Ma obowiązywać przez dwa tygodnie. Zostało zaakceptowane przez USA, Iran i Izrael. Warunkiem jest m.in. pełne i bezpieczne otwarcie Cieśniny Ormuz.



Spadki cen pojawiły się natychmiast po ogłoszeniu informacji. Wcześniej ceny surowców rosły w związku z wojną, która rozpoczęła się 28 lutego. Gaz był w pewnym momencie ponad dwukrotnie droższy niż przed konfliktem. Ropa także wyraźnie zyskała na wartości. Po informacji o rozejmie rynki akcji w USA zaczęły rosnąć.



Po ogłoszeniu zawieszenia broni zmiany widoczne są także na rynku walutowym. NOK umacnia się wobec dolara o około 3 øre. Kurs wynosił 8 kwietnia około 11:00 9,59 NOK za dolara. W relacji do euro NOK lekko się osłabia. Jedno euro kosztuje 11,19 NOK.