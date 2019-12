Turniej Czterech Skoczni: Dawid Kubacki na podium w Oberstdorfie

Turniej Czterech Skoczni to jedna z najważniejszych imprez każdego sezonu Pucharu Świata. Pierwszy krok do triumfu w 68. edycji cyklu zrobił Japończyk Ryoyu Kobayashi. Dla lidera Pucharu Świata to piąta z rzędu wygrana w konkursach Turnieju Czterech Skoczni. Nawiązał do sukcesu Svena Hannawalda, który po osiągnięciu Wielkiego Szlema w styczniu 2002 roku okazał się najlepszy także w grudniowych zmaganiach w Oberstdorfie. Pięć zwycięstw z rzędu w niemiecko-austriackich zmaganiach ma również na koncie Kamil Stoch.